Real: "Douter de Benzema n'a pas de sens", rassure Ancelotti après la déroute contre City

Invisible à la pointe de l'attaque madrilène, mercredi, en demi-finale de Ligue des champions sur la pelouse de Mancgester City, Karim Benzema bénéficie de la confiance de son entraîneur Carlo Ancelotti.

Trois jours après la gifle (4-0) reçue face à Manchester City et l'élimination en demi-finale retour de la Ligue des champions, Carlo Ancelotti a assuré qu'il comptait encore sur Karim Benzema, transparent comme le reste de l'équipe mercredi, pour la saison prochaine. "Douter de Karim Benzema n'a pas de sens. Il peut faire un mauvais match, ça peut arriver, mais ça n'a pas été le seul, mercredi. Karim reste et sera un joueur très important, une légende de ce club. Mercredi, c'est toute l'équipe qui n'a pas été bonne, pas seulement Karim", a tenu à souligner Ancelotti samedi, avant le déplacement du Real Madrid à Valence (dimanche 18h30) pour la 35e journée de Liga.



"Ça a été une bonne saison, mais c'est sûr qu'elle aurait pu être meilleure", a ensuite estimé le technicien italien, à titre collecitf, dressant déjà un premier bilan de la saison à quatre journées de la fin du championnat. "Mais on va essayer de voir ce que l'on peut faire de mieux. Nous ne sommes pas satisfaits de notre Liga, mais dans les autres compétitions, on a gagné la Copa et on a été à la lutte jusqu'au dernier moment en Ligue des champions", a rappelé 'Carletto'.

Ancelotti confirme qu'il veut être l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine

L'Italien a profité de ce passgae devant les médias pour évoquer sa situation personnelle : "J'ai encore de l'enthousiasme et l'envie de faire mieux ici. Tout le monde connaît ma situation, j'ai un contrat jusqu'au 30 juin 2024 et je veux l'honorer", a coupé Ancelotti, coupant court aux spéculations qui le voient à la tête de la sélection brésilienne.

En revanche, le technicien n'a pas souhaité donner de pistes quant aux prolongations des Dani Ceballos, Nacho et Marco Asensio, mais a renouvelé sa confiance en Ferland Mendy, longtemps blessé cette saison (cuisse gauche puis mollet gauche). "Ferland a été une absence importante cette saison, surtout parce qu'il avait montré une solidité défensive de haut niveau lors des gros matches la saison passée. Et aussi parce qu'on a mis un pivot, Camavinga, à son poste, et qu'il nous a bien dépanné, avec son énergie. Mais Ferland a bien récupéré de sa blessure et j'espère qu'il pourra continuer à être un joueur important pour nous la saison prochaine", a conclu Ancelotti.