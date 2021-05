Tottenham: le nouveau tacle de Bale à Mourinho

Gareth Bale confie retrouver la joie de jouer dans un sous-entendu acide en direction de José Mourinho, démis de ses fonctions il y a deux semaines après avoir souvent égratigné le Gallois.

Il ne le nomme pas clairement mais le sous-entendu est clair: le départ de José Mourinho du banc de Tottenham libère Gareth Bale. Le Gallois l’a prouvé dimanche en inscrivant un triplé lors de la large victoire des Spurs face à Sheffield United (4-0). L’attaquant s’épanouit dans l’approche offensive du remplaçant de l’entraîneur portugais, Ryan Mason (29 ans), plus âgé que lui (31 ans).

"Nous jouons au football à la manière de Tottenham"

"Nous allons plus vers l’avant et en étant plus près du but, vous êtes en mesure de marquer plus, a-t-il déclaré sur Sky Sports, comme un tacle à l’approche plus restrictive de Mourinho. Nous y travaillons depuis quelques semaines. Cela ne se fera évidemment pas du jour au lendemain, mais j’ai l’impression que nous faisons un pas dans la bonne direction. Nous jouons au football à la manière de Tottenham."

Prêté par le Real Madrid, Bale a été utilisé avec parcimonie par Mourinho cette saison, ce dernier critiquant souvent sa fragilité physique. Depuis la nomination de Mason le 20 avril, il a marqué quatre buts en deux matchs. Tout sauf un hasard selon le principal intéressé.

"Je me sens bien, j'avais juste besoin de jouer des matchs, de faire une série de matchs. Je suis heureux et quand je suis heureux, je joue ‘normalement’ bien."

"Nous avons fait une très bonne performance dès le coup d’envoi, s’est-il réjoui. Nous avons bien pressé, tenu le ballon, joué du bon football. C’est toujours agréable de garder un nouveau ballon (avec son triplé, ndlr). Vous devez prendre votre chance quand elle se présente et j’en ai eu quelques-unes aujourd’hui. Gagner rend toujours tout le monde heureux, cela donne une mentalité gagnante au vestiaire."

Le succès face aux Blades permet à Tottenham de prendre provisoirement la cinquième place de Premier League devant West Ham (qui affronte Burnley, ce lundi). Les Spurs sont un peu distancés de la course à la Ligue des champions avec cinq points de retard sur Chelsea, 4e.