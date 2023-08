Real Madrid: les débuts en fanfare de Bellingham, encore décisif face au Celta Vigo

Le Real Madrid n'a pas d'avant-centre titulaire mais il a Jude Bellingham. Unique buteur lors du déplacement des Merengue à Vigo vendredi, l'Anglais s'est trouvé une nouvelle vocation, celle d'un redoutable buteur.

Ce ne pouvait pas être Vinicius, qui s'est blessé en début de partie ; ni Rodrygo, tireur d'un penalty raté à 0-0. Le sauveur du Real Madrid, vainqueur vendredi sur la pelouse du Celta Vigo (1-0), porte le même nom depuis trois matchs : Jude Bellingham, la recrue anglaise arrivée en provenance du Borussia Dortmund.

Sur la lancée de sa fin de saison dernière

Buteur à Bilbao lors de la première journée, double buteur et passeur à Almeria, et donc encore buteur vendredi : le départ en trombe de Jude Bellingham rappelle sa fin de saison dernière sous les couleurs des Jaune et Noir. Auteur de quatre réalisations lors de ses quatre derniers matchs, il avait, diminué, assisté depuis le banc au fiasco de ses coéquipiers face à Mayence (2-2), le match du titre qu'a donc perdu le BVB suite à ce faux pas sur le gong.

Cette désillusion passée, Bellingham avait convaincu dès ses premières sorties amicales avec le Real Madrid. Manchester United en avait d'ailleurs fait les frais à l'occasion d'un match organisé au NRG Stadium de Houston, aux Etats-Unis.

Et si Ancelotti avait raison en le considérant comme le remplaçant de Benzema ?

Karim Benzema parti libre pour Al-Ittihad et Mariano Diaz pas conservé, le Real Madrid joue sans numéro 9 depuis le début de saison, malgré le recrutement de Joselu. Dans un 4-4-2 losange, Jude Bellingham évolue en position de numéro 10, derrière le tandem Vinicius-Rodrygo. Un placement si haut qu'il rappelle par séquences celui du Français, habitué à décrocher.

"Avec le club, nous avons estimé que l’arrivée de Bellingham pouvait compenser le départ de Benzema", avait glissé Carlo Ancelotti, l'entraîneur madrilène avant la rencontre. Difficile, après coup, de contredire ses propos loufoques : le milieu de terrain de 20 ans, du haut de ses quatre buts et une passe décisive, est impliqué dans cinq des six réalisations du Real Madrid version août 2023, en championnat.