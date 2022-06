Real Madrid: un journaliste de Marca tente d'expliquer la une polémique "Africa Power"

Pablo Polo, journaliste pour le quotidien espagnol Marca, a tenu à expliquer la position de son quotidien ce lundi, dans l’After Foot sur RMC, après une vive polémique au sujet d’une Une consacrée à plusieurs joueurs du Real Madrid ramenés à leurs origines africaines alors qu'ils sont tous européens.

Face au tollé provoqué par la une du journal Marca, Pablo Polo a tenté de désamorcer la polémique ce lundi soir lors de son passage dans l’After Foot sur RMC. Joint par téléphone, le journaliste espagnol a tenté de justifier le pourquoi du comment de cette une intitulée "Africa Power" et représentant Antonio Rudiger, David Alaba, Ferland Mendy, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga et Karim Benzema avec le maillot du Real Madrid. Le tout auréolé d’une carte de l’Afrique avec en filigrane des dromadaires, des lions et la Savane.

"Ce matin quand j’ai dit à mon boss et à mes patrons qu’il y avait une réaction en France, ils étaient surpris. Je crois qu’il n’y avait pas une volonté de chercher ni la polémique ni de chercher le racisme en parlant des racines africaines de ces joueurs, a assuré Pablo Polo. Cette une, c’est peut-être une maladresse. Ce n’est peut-être pas vrai car évidemment ce ne sont pas des joueurs africains, on le sait. Peut-être que la une est fausse, mais je vous assure que je suis désolé. Je m’excuse s’il y a eu des gens qui pensent que cette une est raciste. Mais honnêtement je voudrais assurer que la volonté de Marca n’a jamais été d’être raciste."

"C'est vrai que c'était une semaine compliquée"

En France (mais aussi en Allemagne, entre autres), cette une du quotidien pro-Real a grandement fait réagir. Mais selon Pablo Polo, elle n’a pas déclenché une aussi vive polémique en Espagne. "Le Real, le football en Espagne et le racisme comme on le voit en Espagne, c’est différent de la France, argumente-t-il. Peut-être qu’en France le racisme c’est différent de l’Espagne, c’est une éducation différente et une culture différente. Le fait d’avoir tellement de joueurs aux racines africaines, c’est souvent le cas en France mais peut-être que l’on doit un peu s’habituer en Espagne."

Et le journaliste de Marca de poursuivre en soulignant qu’il y avait surtout la volonté de chercher un angle "différent" sur le Real Madrid. "J’aimerais aussi en France que l’on comprenne qu’ici en Espagne tout bouge autour du Real Madrid. Peut-être que des fois on exagère un peu tout ce qui se passe autour du Real Madrid. C’est vrai que c’était une semaine compliquée. On a essayé de chercher une histoire intéressante à propos du Real Madrid et voilà ce que l’on a fait. Le football en Espagne se vit avec passion et énormément pour le Real, le Barça et l’Atlético, surtout le Real. Je crois que l’idée c’était de faire quelque chose autour du Real Madrid un peu différente."