Sanctions, précédents... La presse espagnole dissèque l'affaire Vinicius

Au lendemain des nouvelles insultes racistes prononcées à l’égard de Vinicius, la presse espagnole a largement commenté les événements qui se sont déroulés à Mestalla.

Le Real Madrid était au coeur de l'attention des médias espagnols ce lundi. Si le foot occupe une place centrale avec les insultes racistes à l'égard de Vinicius à Mestalla, le 11e sacre des basketteurs en Euroligue fait la Une de AS et Marca. Mais le quotidien madrilène n'oublie pas les évènements de Valence lors de la 35e journée de Liga. "Mestalla déstabilise Vinicius", écrit le quotidien, avant de développer. “Le match a également donné lieu à un événement aussi insolite que plausible : Vinicius a pointé du doigt un raciste et la police l'a expulsé du terrain. L'incident empoisonne la rencontre, avec une succession de querelles qui se terminent par l'expulsion du Brésilien.”

Vers une lourde sanction pour Vinicius ?

Sport évoque largement les “malheureuses insultes” à l’égard de Vinicius, noté 4 sur 10. “Les insultes racistes dont il fait l'objet, qui obligent à arrêter le match, enflamment le Brésilien. Il enchaîne les provocations et finit par être expulsé pour avoir frappé Hugo Duro avec son coude”, écrit le quotidien en commentaire. Sport se penche également sur les sanctions que pourrait encourir le Brésilien après son coup de coude sur le joueur valencien.

Selon le règlement, "la sanction minimale serait de deux matchs puisqu'il s'agit d'un carton rouge direct. Mais la sanction pourrait être plus élevée dans le cas où elle serait considérée comme une agression selon l'article 103 du réglement de la Liga, avec quatre matchs de suspension". Dans ce cas, le Brésilien pourrait ne plus jouer de la saison (il reste trois rencontres de championnat) et purgerait son éventuel dernier match la saison prochaine.

Quel avenir pour cette affaire ?

De son côté, Mundo Deportivo revient sur les précédents cas de racisme à l’égard du Madrilène, avec neuf plaintes déjà déposées rien que pour des affaires le concernant. "Depuis son explosion footballistique au début de la saison 2021-2022, Vinicius est, pour le meilleur et pour le pire, le principal protagoniste du Real Madrid à chaque fois que le club joue à l'extérieur en Liga. Ce qui s'est passé à Mestalla, où le Brésilien a été la cible d'insultes racistes et a fini par être expulsé et par provoquer les supporters de Valence, en est la dernière preuve, mais en aucun cas la première", écrit le quotidien sportif catalan, qui a recensé "neuf plaintes au cours des deux dernières saisons auprès de la Commission des compétitions de la Fédération, de la Commission de lutte contre la violence, le racisme, la xénophobie et l'intolérance dans le sport, du parquet de la haine et des tribunaux."

Marca s'interroge sur l’avenir de cette affaire. Que va faire le Real Madrid pour contre-attaquer ? "Les dirigeants du club madrilène étudient tout ce qui s'est passé, recueillent des informations et envisagent de dénoncer les faits à toutes les instances possibles, par des voies sportives ou judiciaires. Ils considèrent que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et ils ne permettront pas que Vinicius ou tout autre joueur madrilène reçoivent des insultes racistes gratuites."