Affaire Galtier: "Ce n'est plus une tempête, c'est un ouragan!", Montanier impressionné par le déferlement médiatique

Après la défaite de son équipe de Toulouse face à Lyon (2-1) ce vendredi, en ouverture de la 31e journée de Ligue 1, Philippe Montanier s'est exprimé sur l'affaire Christophe Galtier, accusé de racisme et islamophobie. Surpris de ces accusations, le coach du Téfécé l'est tout autant de l'ampleur de l'emballement médiatique autour du sujet.

De la prudence, de la surprise et la volonté de laisser faire la justice: voilà comment résumer la prise de parole de Philippe Montanier sur l'affaire qui agite le football français. Après la défaite de Toulouse face à l'OL ce vendredi (2-1) en ouverture de la 31e journée de Ligue 1, le coach du Téfécé a été interrogé sur les accusations de racisme et d'islamophobie dont fait l'objet Christophe Galtier, après divulgation d'un mail de son ancien directeur sportif à Nice Julien Fournier.

"Ce n'est pas simple. Bon j'ai l'impression que c'est quand même plus une affaire niçoise, avec beaucoup de conflits à l'intérieur, le directeur sportif, l'entraîneur, les joueurs...", débute Montanier, en référence aux tensions qui ont émaillé la fin d'aventure de Galtier à Nice, avant qu'il ne signe au PSG.

"Une enquête va être ouverte et peut-être que la montagne va accoucher d'une souris"

"Je ne suis pas particulièrement proche ou ami avec Christophe mais pour l'avoir côtoyé depuis 40 ans, je n'ai jamais eu quoi que ce soit à son sujet, sur ce sujet-là du racisme. Une enquête va être ouverte et peut-être que la montagne va accoucher d'une souris. Ceux qui côtoient Christophe depuis de nombreuses décennies n'ont jamais pu constater de propos racistes envers qui que ce soit", poursuit le technicien toulousain.

Lequel rappelle ensuite que le football peut aussi être vecteur de belles valeurs de multiculturalisme: "Nous on est bien placés, on a 18 nationalités, le foot est multiculturel et dans la mixité. On a tous grandi avec des copains d'Afrique, d'Afrique du Nord, yougoslaves, de différentes religions... je dirais même que le football est plutôt un bon exemple de mixité. Mais il faut laisser faire la justice, on verra à la fin."

Ce qui a aussi beaucoup étonné et impressionné Montanier, c'est l'ampleur de l'emballement médiatique autour de l'affaire: "J'ai forcément été un peu surpris. Et puis quand vous tombez sur le sujet (vous les journalistes), vous ne rigolez pas vous! Ce n'est plus une tempête, c'est un ouragan!"