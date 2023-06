"Aidez-nous, on souffre": Macron interpellé sur la vente de l'OM par une figure du Vélodrome

En visite à Marseille ce lundi, Emmanuel Macron a croisé Rachid Zeroual. Le leader historique du groupe de supporters des South Winners a demandé au président de la République d'aider le club à trouver de nouveaux investisseurs lors d'un échange improvisé.

A l'heure où le Paris Saint-Germain n'a toujours pas officialisé le départ de Christophe Galtier ou l'arrivée de Luis Enrique, l'OM a bouclé la signature de Marcelino et s'est pleinement engagé dans l'intersaison. Mais la gestion du club, ou plus exactement les moyens à disposition, ne semble pas faire que des heureux auprès des fans. Certains supporters en attendent plus. En déplacement ce lundi à Marseille dans la cité des Campanules, Emmanuel Macron a ainsi pu échanger avec Rachid Zeroual, le leader des South Winners.

"Bonjour monsieur le Président, et bienvenue à Marseille. Et allez l’OM", a lancé le responsable historique du groupe de supporters dans une séquence captée par BFM Marseille.

Après avoir vu le président lui répondre "Et comment, allez l’OM!", Rachid Zeroual a enchaîné par une demande bien précise adressée au chef de l'Etat: "Aidez-nous à trouver de bonnes offres. Aidez-nous, on souffre!"

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato

Zeroual: "Ce ne sont pas des entraîneurs que l’on cherche nous"

Deuxième en 2022 derrière le PSG, l'OM a fini la saison 2022-2023 à la troisième place de la Ligue 1 derrière le rival parisien et Lens. Aux yeux de certains fans olympiens, il semble impossible de rivaliser avec le club de la capitale à cause de ses propriétaires qatariens.

Quand le président de la République a rétorqué que l'arrivée de Marcelino pourrait changer les choses, le leader des South Winners n'a pas paru emballé et s'est montré clair. "Ce ne sont pas des entraîneurs que l’on cherche, nous", a ensuite lâché Rachid Zeroual pour demander de l'aide à Emmanuel Macron.

Réponse du Président: "Non, mais ils peuvent amener des bons investisseurs et des bons joueurs." Et Rachid Zeroual de conclure: "Vous avez plus de poids que nous, vous savez comment faire." De quoi faire sourire un peu plus son interlocuteur, qui n'a pas renchéri.

Si les rumeurs d'un possible rachat par un investisseur venu du Golfe, et notamment originaire d'Arabie saoudite, se sont multipliées (sans que rien ne soit concret) depuis quelques années, l'OM appartient toujours à Frank McCourt. Surtout, l'homme d'affaires américain a toujours nié une quelconque envie de vendre le club phocéen.