Angers: la drôle de proposition d'un internaute pour racheter le SCO

Les difficultés d’Angers en Ligue 1 ont donné l’idée à certains internautes de racheter le club à Saïd Chabane puis d’administrer le SCO grâce aux réseaux sociaux et avec des socios.

Dernier de Ligue 1, Angers va avoir besoin d’un petit miracle pour sauver sa place dans l’élite. Avec seulement dix points en 27 rencontres, le SCO accuse déjà 13 points de retard sur le premier non-relégable et pourrait rapidement être condamné à la Ligue 2.

Une situation sportive compliquée qui s’inscrit dans un contexte flou en-dehors du terrain alors que le propriétaire Saïd Chabane cherche à vendre depuis plusieurs mois voire années. Après la nouvelle défaite à domicile contre Toulouse (0-2) ce dimanche, un célèbre internaute a proposé - sur le ton de l’humour - à ses abonnés sur Twitter de se cotiser pour racheter le club angevin.

"Saïd Chabane cherche un acheteur en vrai si on fait mes 785.000 abonnés x 15€ on a environ 15 millions d'euros on rachète le club et ça fait 785.000 actionnaires, a lancé Arkunir. On signe quand la team?"

Une stratégie sportive décidée sur Twitter et un recrutement via Football Manager

Mais ce qui a commencé comme une blague, de la part d’un supporter de l’OL né et qui a grandi à Angers, a donné des idées sur les réseaux sociaux. Certes il faudrait un investisseur principal afin d’assurer la fiabilité financière du projet, mais derrière le club serait géré par les socios un peu à l’image de ce qui se fait au Barça, au Real ou à Guingamp.

Afin de leur soumettre les décisions importantes du SCO, si Saïd Chabane venait (hypothétiquement) à leur vendre, direction les sondages via Twitter. Le résultat des votes donnerait les stratégies à suivre par Angers. Pour ce qui est du recrutement, là encore une boutade pourrait devenir réalité, ce SCO version Twittos pourrait bien utiliser les passionnés du jeu Football Manager et ses datas pour dénicher les profils susceptibles de renforcer l’équipe.

Chabane cherche toujours un acheteur

Evidemment, pour le moment tout reste une vaste plaisanterie. Mais qui sait? L’idée d’une cagnotte ou d’un financement participatif pourrait naître.

Ou alors, l’internaute à l’origine de cette idée pourrait aussi être contacté par un investisseur susceptible d’accepter ce "football manager twitter football club".

Acheté en 2011 pour moins de deux millions d’euros, le SCO a depuis connu plusieurs belles saisons dans l’élite sous la présidence de Saïd Chabane et notamment lors du passage de Stéphane Moulin à la tête de l’équipe première. Mais les récentes performances ainsi que les déboires extra-sportifs de certains joueurs font dire aux internautes qu’ils gèreraient mieux Angers que l’actuel propriétaire.

"Ma projection n'était pas sur le bilan de la saison, mais sur l'année écoulée. Pour le moment l'architecte c'est moi et peut-être quelqu'un d'autre derrière moi, a expliqué Chabane ce dimanche au micro de Prime Vidéo. Ce qui est certain c'est qu'il n'y avait rien quand je suis arrivé et je ne veux pas que ce qui a été fait tombe à l'eau du jour au lendemain. Quand on dit le président doit vendre, je n'ai jamais caché que l'ouverture du capital était d'actualité depuis un an et si quelqu'un veut racheter le club, pas de soucis." Twitter et les réseaux sociaux viennent peut-être d’offrir au président Chabane une piste que personne ne soupçonnait jusque-là.