Bordeaux: "Henry va se mettre en difficulté, comme à Monaco", s'inquiète Rothen

Dans Rothen s'enflamme sur RMC, mercredi, Jérôme Rothen s'est interrogé sur la pertinence pour les Girondins de Bordeaux d'envisager Thierry Henry comme remplaçant de Vladimir Petkovic. Pour lui, l'ancien entraîneur de l'AS Monaco n'est peut-être pas fait pour mener une mission maintien.

Thierry Henry envisagé par les Girondins de Bordeaux, une fausse bonne idée? Comme révélé mercredi par RMC Sport, l'ancien attaquant fait partie des pistes envisagées par le 19e de Ligue 1 pour remplacer Vladimir Petkovic et se relancer dans la course au maintien. Mais pour Jérôme Rothen, le risque d'une erreur de casting est grand, compte tenu du passage très décevant du champion du monde 1998 sur le banc de l'AS Monaco (octobre 2018-janvier 2019).

"Thierry va se mettre en difficulté. C'est la deuxième fois qu'il arriverait en pompier de service. Thierry a-t-il montré qu'il avait les arguments pour faire réagir un groupe tout de suite? La preuve que non. Peut-être qu'il faut construire, avec lui", estime Jérôme Rothen, qui s'est exprimé mercredi dans Rothen s'enflamme sur RMC.

"À Monaco, le constat est qu'il avait du mal à communiquer avec ses joueurs, du mal à rassembler, juge-t-il par ailleurs. Cela me semble essentiel dans une équipe qui vise le maintien. Je sais de quoi je parle: je l'ai vécu lors d'une année où ce n'était pas prévu au Paris Saint-Germain. S'il n'y a pas de communication avec le staff et l'entraînement, et si le groupe n'est pas soudé correctement, je ne vois pas comment Bordeaux peut s'en sortir".

>> Les podcasts de Rothen s'enflamme

>> Toutes les infos et rumeurs mercato dans notre live RMC Sport

"Il faut un électrochoc"

Pour autant, Jérôme Rothen est convaincu qu'un changement est nécessaire, à 17 journées de la fin de la saison: "Petkovic, on a l'impression qu'il est démuni, qu'il n'a plus d'ingrédients, de leviers, pour faire réagir son groupe".

"Cette équipe est complètement amorphe. Il n'y a plus de réponse. Il faut un électrochoc dans ces cas-là. Souvent, les dirigeants mettent en place un changement d'entraîneur. Bordeaux n'a pas de temps. L'heure est grave. Des équipes luttent pour le maintien avec Bordeaux et ont des matchs en retard. Elles vont peut-être les gagner, Bordeaux serait alors dans une situation sportive encore pire", conclut Jérôme Rothen, qui pense qu'un ultimatum aurait dû être fixé bien plus tôt.