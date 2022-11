PSG: "Je suis heureux de vivre là où je vis", Messi clame son amour pour Paris

Lionel Messi s'est exprimé sur sa situation en club en marge de la Coupe du monde au Qatar avec l'Argentine. La star du PSG a confirmé qu'il se sentait très bien en France et a ainsi mis à mal les rumeurs autour d'un éventuel retour à Barcelone.

Auteur d'un but lors d'un match de préparation de l'Argentine avant le Mondial 2022, Lionel Messi a aussi profité de ses derniers jours avant le tournoi au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre) pour se confier au sujet de sa situation en club. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2023, le septuple lauréat du Ballon d'or fait l'objet de nombreuses spéculations. Malgré les rumeurs autour d'un retour au Barça ou d'un départ en MLS, l'attaquant de 35 ans a partagé mercredi son amour pour la ville de Paris.

"J'aime beaucoup plus Paris, je découvre la ville et je la trouve magnifique, a lancé Lionel Messi dans un entretien accordé à la CONMEBOL et cité par Sport. La première année, il y a eu un grand changement. Les choses se sont passées très soudainement, ce n'était pas mon objectif de quitter Barcelone et tout a été brusque. Après cette longue période et des moments difficiles, je suis heureux de vivre là où je vis et ma famille et moi profitons de Paris."

"Aujourd'hui, j'aime tout, y compris le football"

Arrivé à Paris à la surprise générale pendant l'été 2021, Lionel Messi a connu une première saison compliquée en France après son départ de Barcelone. Mais depuis le début de la campagne 2022-2023, La Pulga a retrouvé son meilleur niveau avec déjà 12 buts et 14 passes décisives en 19 apparitions toutes compétitions. Une réussite que le principal intéressé a expliqué par son acclimatation à la capitale française. Le cordon semble bel et bien coupé avec la Catalogne.

"C'était dur, on est restés au même endroit toute notre vie, je n'avais jamais bougé et je ne savais pas ce que c'était de partir. On ne s'attendait pas à ça, c'est allé très vite et on a eu quitter Barcelone du jour au lendemain, a encore analysé Lionel Messi au sujet de son adaptation parisienne. Nous nous retrouvons dans un nouvel environnement. Nous avions notre vie à Barcelone, nos amis, nos habitudes, et nous nous sommes retrouvés dans un endroit différent, avec une autre langue, un autre football, un autre climat, j'ai souffert beaucoup à cause de cela. C'était difficile. Mais aujourd'hui, j'aime tout, y compris le football."