Bayern-PSG: "On est foutus, on ne gagnera jamais la Ligue des champions", l'énorme colère d’un supporter parisien

Le Paris Saint-Germain a subi une cuisante défaite (2-0) sur la pelouse du Bayern Munich ce mercredi lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. A la sortie de l'Allianz Arena, un supporter francilien a partagé auprès de RMC Sport son ras-le-bol dans un retentissnt coup de gueule.

Comme en 2022 face au Real Madrid, le PSG est déjà éliminé de la Ligue des champions après les huitièmes de finale. Battu à deux reprises par le Bayern Munich (0-3 en cumulé), le club parisien n'a rien montré ou presque lors de la double confrontation. Malgré les soutien des supporters venus en nombre en Bavière après un voyage rempli de galères, les coéquipiers de Kylian Mbappé et Lionel Messi n'ont pas existé et ont encore perdu (2-0) ce mercredi à l'Allianz Arena sur des buts de Choupo-Moting et Serge Gnabry.

"Rien du tout! On n’a pas vu de détermination. On pensait que Kylian Mbappé allait faire la différence mais on n’a rien vu ce mercredi soir. Rien, a regretté Johan un fan vosgien du PSG au micro de RMC Sport à la sortie de l'enceinte allemande. Toute l’équipe a été nulle à chi**. On a été nuls. Nuls, nuls nuls! On est déçus."

>> Bayern-PSG (2-0)

"On est nuls! On a été nul à chi**!"

Obligés de venir en voiture après l'annulation de certains trains et vols suite à la grève en France, les supporters du PSG n'ont eu de cesse d'encourager leur équipe ce mercredi soir. Mais cela n'a pas suffi à galvaniser le groupe entraîné par Christophe Galtier. Après cette terrible désillusion Johan n'a pas caché sa frustration et sa colère.

"Moi j’ai fait six heures de route pour me faire chi** à venir ici dans un stade avec tous les supporters. On était 4000! On est nuls! On a été nul à chi**! On est nuls, a asséné ce fan totalement désabusé. Zéro, zéro! Je suis déçu, je suis dégoûté. Encore une fois on passe pour des co**. On est nuls! Nuls!"

>> Les meilleurs matchs de la Ligue des champions, c'est sur RMC Sport

"Mbappé, il va se barrer le mec"

Incapable de l'emporter malgré les moyens dépensés depuis des années par le club lors du mercato, le PSG a une nouvelle fois échoué sur la scène europénne. L'addition des stars n'a pas suffi à éviter une nouvelle humiliation collective.

"Le mercato, pourquoi le mercato? On a le meilleur joueur du monde, tu as Messi. Mais Lionel Messi c’est pareil, il a été inexistant. Inexistant, on ne l’a pas vu. Ouais c’est le meilleur joueur du monde, ok. Mais sur un match comme cela on ne l’a pas vu. Il était inexistant. Pareil, on ne l’a pas vu le mec! Put***! Sérieux!"

Et Johan de conclure d'un air abattu: "On était nuls! On est éliminés et voilà. Encore une fois c’est une saison de mer**. Une saison de mer**! Kylian Mbappé, il va se barrer le mec. Il s’en bat les coui**** maintenant. C’est bon, c’est fini! Il ne gagnera pas la Ligue des champions avec Paris. Il va aller ailleurs, il est foutu. Il ira à Madrid. On ne gagnera jamais la Ligue des champions, c’est fini! On est foutus. C’est fini! Fait chi**! Mer**!"