Ligue 1: l'OM remporte sans difficulté son premier match amical

Quelques jours après sa reprise, l’OM s’est imposé sans trembler ce dimanche face à Martigues (N2), dans son centre d’entraînement (3-0). Kamara et Benedetto ont marqué.

Première sortie de la saison pour l’OM version 2021-2022. Les hommes de Jorge Sampaoli, qui accueillaient le FC Martigues (N2) ce dimanche en match amical, six jours seulement après la reprise de l’entraînement, ont fait honneur à leur statut en s’imposant 3-0. Les recrues du club (De la Fuente, Gerson, Balerdi, Ünder) n’ont pas participé à cette première opposition, découpée en trois périodes de 30 minutes.

Amavi défenseur central, Radonjic piston gauche

Pour ce premier match de la saison 2021-2022, Jorge Sampaoli a aligné un traditionnel 3-5-2 mais avec quelques surprises. En l’absence de Duje Caleta-Car, en vacances après avoir disputé l’Euro, c’est Jordan Amavi qui a évolué dans l’axe de la défense aux côtés d’Alvaro Gonzalez et de Lucas Perrin. De retour de prêt au Hertha Berlin, Radonjic a été aligné à un inhabituel poste de piston gauche alors que Luis Henrique a basculé à droite, puisque Pol Lirola est retourné à la Fiorentina et que Hiroki Sakai est parti au Japon. Le trio Gueye-Kamara-Rongier a constitué le milieu de terrain, derrière la paire Payet-Benedetto. Mandanda, en vacances après l’élimination des Bleus, a été remplacé dans le but par jeune Simon Ngapandouetnbu (18 ans).

Le onze de départ de l’OM:

Ngapandouetnbu – Perrin, Alvaro, Amavi – Henrique, Rongier, Kamara, Gueye, Radonjic – Payet, Benedetto

Ce match disputé au centre Robert-Louis-Dreyfus s'est déroulé d'abord sur un petit rythme, sous le soleil et le chant des cigales provençales. Pourtant, le FC Martigues, pensionnaire de National 2, est passé proche de surprendre l’OM après deux minutes de jeu et une frappe tout près du poteau de Ngapandouetnbu, qui n’avait pas bougé.

Benedetto déjà décisif, Ngapandouetnbu se met en évidence

Du côté de l’OM, seul Rongier s'est montré dangereux en début de rencontre avec une frappe lointaine repoussée par le gardien (12e) et un duel (26e) également remporté par son vis-à-vis. Martigues aurait également pu ouvrir le score juste avant la fin du premier tiers-temps (31e). La reprise du jeu a été beaucoup plus tranchante pour l’OM qui a concrétisé sa domination par une belle reprise de volée de Kamara, à l’affût à l’entrée de la surface (37e).

Dario Benedetto, à la réception d’un centre de Dieng qui avait remplacé Radonjic, a permis logiquement à l’OM de mener de deux buts en marquant à bout portant (51e). Marseille a dominé largement, du moins jusqu’à la 58e minute et un superbe arrêt de Ngapandouetnbu, quelques secondes avant être sauvé par sa transversale.

Prochain match dimanche prochain, avec les recrues?

Jorge Sampaoli a procédé ensuite à une revue d’effectif lors du troisième tiers-temps en faisant entrer les jeunes du centre de formation. L’équipe réserve s'est d’abord fait peur, encore sauvée par le jeune gardien marseillais sur sa ligne (61e), avant que Gebreyesus (17 ans) ne marque un joli but en solitaire (74e).

La prochaine rencontre de préparation de l’OM se déroulera dimanche prochain (18h), toujours au centre d’entraînement, face au FC Sète (National 1), avant de défier le Servette Genève le 15 juillet (21h). Les Olympiens se déplaceront à Montpellier le week-end du 8 août pour la première journée de Ligue 1. D’ici là, les supporters marseillais devraient enfin avoir l’occasion de découvrir leurs nombreuses recrues en action.