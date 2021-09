Ligue 1: Neymar, Gerson, Paqueta et Guimaraes dans le même avion du retour

Le Parisien Neymar, le Marseillais Gerson et les Lyonnais Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes ont pris un avion en commun pour rentrer en France après la victoire du Brésil face au Pérou (2-0), ce jeudi.

Coéquipiers avant de redevenir rivaux. Les Brésiliens de Ligue 1 ont embarqué dans le même avion pour rentrer en France, dans la nuit de jeudi à vendredi. Bruno Guimaraes, milieu de terrain de Lyon, a partagé une photo des quatre joueurs de le Seleçao à bord d’un jet privé. Il est assis à côté de son partenaire en club, Lucas Paqueta. Gerson, milieu de terrain de l’OM, est à la table tout comme Neymar.

Les quatre joueurs ont participé, jeudi, à la victoire du Brésil contre le Pérou (2-0) dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022. Aligné en attaque avec Gabriel Barbosa, Neymar a inscrit un but et délivré une passe décisive. Il a célébré sa réalisation en exhibant ses abdominaux pour répondre à la polémique sur son état de forme. A l’issue de la rencontre, il a aussi poussé un coup de gueule contre les critiques dont il fait l’objet. "Je ne sais plus ce que je dois faire avec ce maillot pour que les gars respectent Neymar", a-t-il lancé, amer.

Neymar ne devrait pas jouer PSG-Clermont, l'OM espère Gerson

Le Marseillais Gerson était aligné dans l’entrejeu tout comme le Lyonnais Lucas Paqueta. Son coéquipier à l’OL, Bruno Guimaraes est, lui, entré à la 78e minute à la place de Casemiro. L’arrivée tardive des Brésiliens en France compromet leur participation à la 5e journée de Ligue 1, ce week-end. Neymar ne devrait pas participer au match PSG-Clermont, samedi (17h). Selon La Provence, l’OM espère pouvoir compter sur Gerson pour son déplacement à Monaco un peu plus tard dans la soirée (21h).

La présence de Guimaraes et Paqueta pour le match Lyon-Strasbourg dimanche (21h45) est aussi incertaine. Les deux joueurs pourraient même manquer la 1ere journée de Ligue Europa sur le terrain des Glasgow Rangers, jeudi (21h, sur RMC Sport). Le gouvernement écossais a informé l’OL qu’il ne laisserait pas entrer les deux joueurs ainsi que le Zimbabwéen Tino Kadewere qui reviennent de pays classés "rouge Covid" par les autorités britanniques. Le club rhodanien espère trouver un accord avec l’UEFA pour bénéficier d’une dérogation en assurant respecter une bulle sanitaire stricte lors de son séjour à Glasgow.

