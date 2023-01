PSG: pour Rothen, Messi ne doit pas venir au Parc avec la Coupe du monde

Pour Jérôme Rothen, présenter la Coupe du monde au public du Parc des princes lors de la reprise de Lionel Messi avec le PSG, constitue une mauvaise idée. Dans son émission Rothen s'enflamme, ce mardi sur RMC, le consultant a estimé qu'il y avait un trop grand passif entre l'Argentin et les supporters parisiens pour lui réserver un bon accueil après sa victoire face à l'équipe de France en finale.

Lionel Messi est de retour à Paris. L’Argentin, qui a célébré pendant deux semaines avec ses compatriotes sa victoire lors de la dernière Coupe du monde, a atterri ce mardi au Bourget. Si rien n’assure qu’il fasse le déplacement à Châteauroux, vendredi en Coupe de France, il pourrait faire son retour devant le public du Parc des Princes, le 11 janvier en L1 contre Angers. Pour l’occasion, l’idée avait été émise de le voir présenter le trophée du Mondial aux supporters du PSG, qui n’avaient pas toujours été tendre avec lui par le passé. Une idée à laquelle s’oppose fermement Jérôme Rothen.

"Il est au PSG depuis un an et demi et la première année était complètement gâchée. On peut même dire quand on voit son début de saison, surtout le niveau qu’il a eu à la Coupe du monde, qu’il y a eu un petit peu de foutage de gueule, a tenu à souligner le consultant dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. Je veux bien qu’il y ait un temps d’adaptation, mais Leo Messi, c’est le meilleur joueur de la planète. Pour ces joueurs-là, l’adaptation est censée être plus courte. Pour moi, son attitude pendant un an a été trop loin, comme Neymar et c’est pour ça qu’il y avait beaucoup de critiques sur eux."

Rothen: "Tu vas leur demander de l'ovationner?"

Très critique contre le manque d'implication de Messi la saison passée, Jérôme Rothen a salué son sursaut en 2022-2023. Mais là encore, l'ancien milieu du club francilien a un léger regret.

"Cette année, il n’y a rien à dire, a poursuivi le membre de la Dream Team RMC Sport. Le mec est performant, professionnel… Le seul reproche à faire, c’est le comportement qu’il a pour célébrer les buts devant les supporters, qui sont l’âme du club. Oui, ils sont allés trop loin l’année dernière, certains l’ont insulté. Mais c’était parce qu’ils étaient comme moi: on était comme des fous de voir Messi en Ligue 1 et on a été extrêmement déçus. Et là, tu vas leur demander, avec la Coupe du monde, de l'ovationner? Et là, il va aller chercher du réconfort? Non, non, non."

"Évidemment qu'il sera bien accueilli chez nous, avait quand même relativisé de son côté Christophe Galtier dimanche soir. Je n’ai aucun doute sur le fait qu'il sera bien accueilli au Parc des Princes. Il faut surtout, maintenant qu'il a atteint cet objectif incroyable, retenir ce qu'il a fait depuis le début de la saison avec l'équipe."

Dans tous les cas, les fans se satisferont certainement de la plus-value sportive amenée par Messi, qui a cruellement manqué à ses partenaires lors de la dernière journée de Ligue 1. Dimanche, face au RC Lens, le Paris Saint-Germain s’est en effet incliné face à son dauphin, le RC Lens (3-1). Après Chateauroux en coupe, les Franciliens affronteront Angers, Rennes et Reims en championnat.