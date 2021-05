Ligue 1: sur quelle chaîne regarder le choc Monaco-OL

L’AS Monaco reçoit l’Olympique Lyonnais ce dimanche en clôture de la 35e journée de Ligue 1. A la lutte pour le titre et une place en Ligue des champions, Monégasques et Gones espèrent marquer les esprits. Une affiche entre deux concurrents directs à suivre dès 21h en direct sur la chaîne Canal +.

Les victoires du PSG contre Lens (2-1) et de Lille face à Nice (2-0) ont encore accentué la pression sur Monaco et Lyon avant le choc de la 35e journée de Ligue 1 prévu ce dimanche au stade Louis-II. Troisième du classement avant la réception avant la réception des Gones, l’ASM doit gagner pour rester dans la course au titre.

Les partenaires de Wissam Ben Yedder et Kevin Volland espèrent aussi mettre fin à l’espoir rhodanien d’accrocher le podium en repoussant Lyon à sept points. Ce duel entre deux prétendants à la Ligue des champions est à suivre à la télévision sur la chaîne Canal + à partir de 21 heures.

Malheur au vaincu

En cas de défaite contre l’équipe entraînée par Rudi Garcia et Monaco accuserait cinq points de retard sur le LOSC à trois matchs de la fin du championnat. Un écart quasi insurmontable alors que les Lillois de Christophe Galtier n’ont plus que la Ligue 1 à disputer cette saison.

Pire, si l’OL s’impose ce dimanche dans la Principauté, la bande emmenée par Memphis Depay et Houssem Aouar reviendrait à seulement une longueur des Monégasques et du podium.

Le calendrier, en théorie, plus abordable des Lyonnais pourraient ensuite leur permettre d’arracher le dernier billet pour la prochaine Ligue des champions. Après son voyage à Monaco, l’OL recevra Lorient, se déplacera à Nîmes avant de conclure sa saison à domicile contre Nice.

En plus d’une demi-finale de Coupe de France face au au GFA Rumilly-Valilières, l’ASM devra négocier des matchs contre Reims et surtout contre Lens et Rennes lors du sprint final.