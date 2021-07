Ligue 1: sur quelle chaîne regarder OM-Sète, le deuxième match amical de Marseille

Marseille continue de préparer le début de la saison en Ligue 1 et enchaîne les matchs de préparation. L’équipe dirigée par Jorge Sampaoli affronte Sète ce dimanche lors d’un match amical disputé à la Commanderie à 18h et diffusé sur la chaîne Twitch du cub et le site de l’OM.

Le temps est peut-être venu de voir les recrues de l’OM disputer leurs premières minutes avec le club phocéen. Facile vainqueur de Martigues (3-0) la semaine passée, le groupe entrainé par Jorge Sampaoli dispute un nouveau match amical contre Sète (D3) ce dimanche à 18h au centre Robert-Louis Dreyfus et diffusé sur la chaîne Twitch du club et le site de l’OM.

Avec un mercato estival attaqué tambour-battant par Pablo Longoria avec les arrivées de Cengiz Ünder, Pau Lopez, Gerson ou encore Mattéo Guendouzi, Marseille s’est renforcé pendant l’intersaison.

Encore faut-il trouver la bonne formule pour tirer le meilleur de tous ces talents. Outre l’importance au niveau de la préparation physique, voilà bien l’enjeu de ces matchs amicaux disputés par l’OM.

Marseille débutera la L1 à Montpellier

Au bout de la grosse préparation concoctée par Jorge Sampaoli et son staff, l’envie de débuter la saison de 2021-2022 de Ligue 1 par des victoires probantes. Dès la première journée, le week-end du 8 août, Marseille se rendra au stade la Mosson pour y défier un Montpellier en reconstruction. Désormais entraînés par Olivier Dall'Oglio, les joueurs héraultais auront à cœur de briller contre l’OM.

Après son voyage dans l’Hérault, l’OM recevra Bordeaux pour son premier match de championnat à domicile le 14 ou 15 août. Viendront ensuite plusieurs duels intenses face à Nice, Saint-Etienne, Monaco et Rennes dans les premières semaines.

Le tout couplé aux échéances européennes en Ligue Europa. Le début de la prochaine campagne s’annonce des plus rythmés pour l’équipe marseillaise et il est capital de bien le préparer avec des amicaux réussis pendant la préparation.