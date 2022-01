Ligue 1: trop fort pour Metz, Nice reprend sa place de dauphin

Sur une pelouse très difficile, Nice a enchaîné dimanche une sixième victoire consécutive toutes compétitions confondues à Metz (2-0) dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Le Gym reprend sa place de dauphin du PSG, qui reçoit Reims ce dimanche soir (20h45).

Nice suit le rythme. Au lendemain de la victoire marseillaise face à Lens (2-0), le Gym a su être patient sur la pelouse catastrophique de Metz pour arracher une sixième victoire consécutive toutes compétitions confondues (2-0). Même privés d'Andy Delort (malade), les hommes de Christophe Galtier se sont montrés les plus dangereux en première période, avec trois grosses opportunités.

Mais Amine Gouiri et Calvin Stengs sont tombés sur un excellent Marc-Aurèle Caillard, décisif devant une défense loin d'être sereine. Pour la 600e de Frédéric Antonetti sur le banc, les Lorrains ont imposé une grosse densité au milieu et ont procédé par à-coup, sans pour autant inquiéter Walter Benitez, malgré le retour dans le onze de Farid Boulaya, tout juste rentré de la CAN après l'élimination de l'Algérie.

Thuram, ce héros

La cinquième attaque du championnat (34 réalisations) a finalement fait mouche à l'heure de jeu. Sur un coup-franc qu'il a lui-même obtenu, Kephren Thuram a profité d'un caviar de Gouiri pour ouvrir le score dans les six mètres. Son deuxième but d'affilé après Nantes une semaine plus tôt. Sans être brillants, les Niçois auraient pu tuer le match dans le dernier quart d'heure, mais le 10e but de la saison de Gouiri a été annulé pour un hors-jeu au départ de l'action.

Mais l'ancien lyonnais a finalement réussi à faire trembler les filets, en inscrivant, avec beaucoup de réussite, une panenka sur pénalty dans les dernières minutes pour valider le succès des Aiglons. Cette 12e victoire de la saison en Ligue 1 permet à l'OGCN de reprendre deux points d'avance sur l'OM et permet aux coéquipiers de Dante de préparer idéalement le 8e de finale de Coupe de France face au PSG. De son côté, Metz (19 pts) continue de regarder derrière, où Clermont (18 pts), Lorient et Bordeaux (17 pts) peuvent se rapprocher.