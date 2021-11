Lille-Angers: nouveau faux pas du LOSC, accroché par les Angevins

Dans une rencontre équilibrée, le LOSC a fini par céder le nul face à Angers (1-1) ce samedi, pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Les Lillois avaient ouvert le score, mais ont craqué en fin de match.

Jusqu’à la 80e minute, Lille avait tout fait pour conclure sa semaine en beauté, quatre jours après son superbe succès à Séville (2-1). À domicile, les Dogues menaient face à Angers, grâce à l’ouverture du score controversée de Tiago Djalo. Mais l’égalisation tardive d’Azzedine Ounahi, puis l’expulsion d’Amadou Onana, ont terni leur samedi après-midi, achevé sur un match nul (1-1). Pour les hommes de Jocelyn Gourvennec, qui n’ont pas gagné en Ligue 1 depuis un mois, c’est une nouvelle contre-performance.

Après un début de rencontre tendu, marqué par un duel manqué de Jonathan David (7e) côté lillois et un coup franc dangereux de Sofiane Boufal (17e) côté angevin, les Nordistes ont pris les devants à la demi-heure de jeu. Jouant le piège du hors-jeu sur un coup franc frappé de la droite par Renato Sanches, la défense du SCO a mal jaugé la position de Djalo, qui s’est retrouvé esseulé aux six mètres et a pu catapulter acrobatiquement le ballon au fond des filets. Malgré les virulentes protestations des visiteurs, le but a bien été validé par le VAR (1-0, 27e).

Yilmaz a tenté

Dans une première période à la possession globalement équilibrée, les Nordistes ont laissé des espaces mais ont paru en forme, menés par un Burak Yilmaz qui a beaucoup tenté. Les Angevins ont aussi eu leur chance: après un festival, Souleyman Doumbia a buté sur Ivo Grbic, auteur d’une magnifique claquette (40e), pour préserver l’avantage avant la pause.

La seconde période a mis plus de temps à s’emballer, jusqu’à ce qu’un bel arrêt du portier angevin Danijel Petkovic face à José Fonte (62e) ne réveille les 22 acteurs. Sur un ballon relâché par Grbic, les hommes de Gérald Baticle ont été privés de l’égalisation par un improbable sauvetage de la tête de Reinildo (70e). Quelques secondes plus tard, c’est à nouveau une sublime parade réflexe de Petkovic, sur un tir de Yusuf Yazici, qui a empêché Lille de faire définitivement le break (73e).

Au ralenti en championnat

Le verrou lillois a toutefois fini par sauter avant la fin du match. Auteur d’un raid sur le côté gauche, le jeune Billal Brahimi, tout juste entré en jeu, a réussi à servir en plein milieu de la surface Ounahi, qui a permis aux siens de recoller (1-1, 83e). Dans une fin de match animée, les Dogues ont alors poussé pour revenir, se procurant une énorme égalisation par Yilmaz, qui a glissé dans sa surface. L’excès d’engagement leur a coûté: s’ils n’ont pas réussi à marquer, ils ont perdu Onana, expulsé à la dernière minute pour tacle dangereux.

Avec ce nul, le LOSC continue à avancer au ralenti en championnat, une semaine après la défaite au PSG (2-1). Les Dogues avaient pourtant montré de belles choses en Espagne pour rester en vie pour la suite de la Ligue des champions. Au classement, le champion de France en titre reste à la 12e place, derrière notamment son adversaire du jour (septième). Les Dogues sont à sept points du podium, en attendant le résultat de Nice.