Messi au PSG: il portera le numéro 30 (grâce à une dérogation)

Le PSG a officialisé l'arrivée de Lionel Messi, qui portera bien le numéro 30, celui de ses débuts avec le Barça. Le club de la capitale a obtenu une dérogation de la Ligue, car ce flocage est normalement réservé aux gardiens de but.

C’était l’une des dernières interrogations au sujet de l’arrivée de Lionel Messi, mais elle est levée: l’Argentin portera bien le numéro 30. Peu après que des images ont fuité, montrant le joueur avec le maillot du PSG floqué du 30 sur la pelouse du Parc des Princes, le club a officialisé l’arrivée de "La Pulga", dévoilant au passage son numéro.

Dérogation obtenue auprès de la LFP

Le club de la capitale a donc bien obtenu une dérogation de la LFP pour que Messi porte le 30, habituellement réservé aux gardiens de but. La Ligue l'a confirmé dans un communiqué: "Comme cela est permis, le club parisien a effectué une demande de dérogation à la LFP pour que sa nouvelle star puisse le porter. Car l’article 576 des Règlements encadre l’utilisation des numéros de maillot par les clubs de Ligue 1 Uber Eats".

Le 30 est le numéro des débuts de l’Argentin au Barça, lors de ses deux premières saisons. Il avait ensuite changé pour prendre le 19, puis le 10, lors du départ de Ronaldinho.

Rappelons que Lionel Messi a d’abord refusé de prendre le numéro 10, qu’avait proposé de lui céder son ancien coéquipier et ami Neymar. Il n’a pas choisi non plus le numéro 19, qu’il a porté deux saisons au Barça et par intermittence avec la sélection argentine. La dernière fois qu’il a évolué avec le 30, c’était en mars 2006, lors d’un huitième de finale de Ligue des champions contre Chelsea. Depuis l’été 2008, surtout, Messi avait toujours évolué avec le numéro 10, en club comme en sélection.