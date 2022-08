OL: "Pour moi, c'est une faute", Rothen tacle les Gones qui jouent avec des chaussures vertes

Jérôme Rothen est revenu mardi sur la polémique qui agite le microcosme lyonnais depuis quelques jours. Le membre de la Dream Team RMC Sport a regretté de voir certains joueurs de l'OL porter des chaussures vertes malgré la rivalité historique avec les Verts de Saint-Etienne.

Une tempête dans un verre d'eau pour certains. Une véritable faute professionnelle pour d'autres. La faute de goût de certains joueurs de l'Olympique Lyonnais lors du succès contre Troyes (4-1) et leurs paires de chaussures de couleur verte continue de faire réagir. Ce mardi dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC, Jérôme Rothen a fustigé la méconaissance criante des joueurs rhodaniens.

"C’est un manque de tact, tout simplement. Quand on met les pieds dans une maison comme l’Olympique Lyonnais ou comme n’importe quel club qui peut avoir des rivalités, je pense qu’il faut se renseigner, a lâché l'ancien milieu passé par Monaco et le PSG. On a la liste des joueurs qui ont fauté, parce que pour moi c’est une faute. Donc Toko-Ekambi ou Tetê, Reine-Adélaïde et Faivre…OK ceux-là ne sont pas formés au club et peuvent se tromper. La seule chose c’est, je pense, que s’ils mettent ces chaussures pendant les matchs ils l’ont aussi fait à l’entraînement."

Rothen espère un petit recadrage

Le consultant RMC Sport reconnaît que les protégés de Peter Bosz impliqués n'ont voulu aucun mal à l'institution OL. Mais pour garantir que cela ne se reproduise pas à l'avenir, il faut que les illutres anciens agissent un peu comme les garants de l'histoire du club.

"Et comme l’a fait Monsieur Lacombe à une époque avec Sidney Govou, ils ont le droit à une erreur. Le tout c’est d’écouter les anciens qui sont là pour faire durer l’âme d’un club, les rivalités et tout ce qui va avec, a ajouté Jérôme Rothen. On ne peut pas contrarier l’âme d’un club car un club ce sont les salariés, les joueurs, l'administration, le staff, le président, les actionnaires mais c’est surtout les supporters. Eux ils sont là à vie, ils ne sont pas de passage. Il faut aussi leur faire plaisir. Et à travers cette couleur verte, je suis désolé mais oui, c’est leur rappeler la rivalité. Certes une rivalité poussée à son extrême mais cette rivalité existe entre Lyon et Saint-Etienne. Et ça, cela se respecte."

Le football a besoin des rivalités selon Rothen

En apparence, le fait de porter des chaussures vertes à l'OL peut sembler anodin. Mais aux yeux de Jérôme Rothen, c'est la preuve indirecte que le football s'aseptise et que les rivaux historiques tendent à disparaître. Une perte qui ferait mal au football français et à la Ligue 1 selon l'ancien international tricolore aux 13 sélections.

"Quand tu mets le nez à l’Olympique Lyonnais et que tu signes à l’Olympique Lyonnais, tu sais qu’il y a cette rivalité-là. Tu sais qu’il y a des choses à ne pas faire. C’est pour cela que moi je me bats pour que ces rivalités perdurent parce que je pense que c’est aussi la vie d’un championnat, a enchaîné la célèbre 'Patte gauche' de RMC Sport. Que cela soit en France ou ailleurs. La France a besoin d’avoir des rivalités entre ces clubs-là, entre Lyon et Saint-Etienne, entre Marseille et Paris ou entre Lille et Lens. Et il y en a d’autres comme entre Nantes et Rennes. Je pense qu’on en a besoin. C’est une forme d’excitation et les joueurs doivent se nourrir de cela."

Rothen: "Pour moi, c’est interdit"

A l'inverse de certains joueurs arrivés à Lyon en cours de carrière, certains ont été formé dans le Rhône. Selon Jérôme Rothen, ces enfants du club ont commis une erreur en portant des chaussures vertes. Cette fois, plusieurs Baby Gones se son ratés.

"Aujourd’hui, ce message envoyé par la plupart des joueurs c’est que ce n’est pas grave. La couleur verte ceci ou cela ce n’est pas bien grave. Mais où va-t-on? C’est la dérive de la nouvelle génération et il faut les recadrer", a encore pesté le membre de la Dream Team RMC Sport.

Et Jérôme Rothen de conclure sur ce sujet: "En effet, pour moi c’est interdit. INTERDIT! Ce qui me choque plus, ce sont les jeunes formés à l’Olympique Lyonnais comme Lukeba, Gusto ou Cherki. Eux mettent ces chaussures et ne voient pas le problème. Mais eux, devraient être les premiers à dire à leurs sponsors quand on leur envoie ces chaussures, 'Non pas de couleur verte, elle est interdite'. C’est comme cela qu’on a le respect d’un club. C’est comme cela que l’on a le respect des supporters et que tu leur donnes du plaisir. C’est comme cela parce que cette rivalité, ils s’en nourrissent et en ont besoin. L’excitation, à Lyon plus qu’ailleurs, ils ont vécu une saison dernière catastrophique. Et au bout de trois journées de championnat ont leur fait subir cela. Non, stop! Arrêtez les gars! Stop! Ce n’est pas le moment."