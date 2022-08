PSG: Mbappé n’a pas demandé le départ de Neymar, selon Rothen

Jérôme Rothen a réagi ce lundi aux rumeurs insistantes selon lesquelles Kylian Mbappé aurait réclamé le transfert de Neymar lors du mercato estival. Le membre de la Dream Team RMC Sport n’y croit pas une seconde et dévoile certaines éventuelles promesses faites au clan Mbappé avant sa prolongation.

Le PSG a signé un sans-faute depuis le début de saison avec quatre victoires en autant de matchs, toutes compétitions confondues. Porté par un trio Mbappé-Messi-Neymar étincelant, le club francilien régale pour le début de la Ligue 1. De quoi faire taire certaines rumeurs d'une brouille entre la star française et son coéquipier brésilien. Au micro de Rothen s'enflamme ce lundi, Jérôme Rothen a démenti les mensonges autour de supposées demandes mercato de la part du champion du monde tricolore.

"Mbappé, il n’a rien demandé. La chose est claire et ce n’est pas moi qui le dit, c’est sorti c’est comme ça, a lâché le consultant sur RMC. De toute façon, connaissant un peu plus Kylian, il ne se serait jamais permis… Je vais dire Kylian Mbappé parce qu’après on va dire que je l’appelle Kyky. Et je ne pars pas en vacances avec lui. En aucun cas Kylian Mbappé, tout professionnel qu’il est, n’a demandé le départ d’untel ou d’untel."

Neymar n'a pas eu d'offres cet été selon Rothen

Etincelant depuis le début de saison avec cinq buts et six passes décisives lors des trois journées de L1 disputées, Neymar a bien été poussé vers la sortie cet été. Mais pas par Kylian Mbappé sinon par la direction du PSG, soucieuse d'en finir avec le manque de rigueur du Brésilien.

"Mbappé voulait un projet sportif différent et c’est pour cela qu’il a mis du temps à prolonger. Quand on lui vend un projet sportif, je suis désolé mais on lui vend un nouveau projet et que les Qatariens arrivent devant lui en disant que ce projet-là va se faire sans Neymar parce qu’ils ne voulaient pas le garder pour X raisons, a enchaîné Jérôme Rothen. Après soit il accepte soit il n’accepte pas. Mais quand on lui vend un projet comme cela et qu’au bout de quinze jours de préparation Neymar n’a eu aucune proposition, car personne n’en voulait et même quand ils voulaient le prêter personne n’en voulait, Neymar s’est mis en condition optimale pour être au top physiquement en perspective de la Coupe du monde et aussi pour être bon sur le terrain... Eh bien il faut faire avec."

Rothen ne comprendrait pas si Mbappé refusait de jouer avec Neymar et Messi

Neymar semble plus affûté que jamais en ce début de saison. Idem pour Lionel Messi qui, comme l'attaquant brésilien, a déjà lancé sa montée en puissance en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre - 18 décembre). Quand le joueur de la Seleçao et l'Argentin évoluent à un tel niveau de performance que celui qu'ils montrent à Paris pour la reprise, Kylian Mbappé n'aura aucune difficulté à jouer avec eux selon Jérôme Rothen.

"Kylian Mbappé ne veut pas faire d’ombre à Neymar. Mais il est resté pour telle ou telle chose. Je pense très honnêtement, et je ne veux pas parler à sa place mais je devine que quand on voit le match contre Lille... […] Le problème c’est que sur le match de Lille, si tu demandes à Kylian Mbappé en voyant la qualité du match de Neymar ou de Messi et leur qualité de passe, bien sûr qu’il a envie de jouer avec ces joueurs-là, a encore assuré l'ancien milieu de Monaco et du PSG sur RMC. Il serait complètement débile de dire non. Comme il adorait jouer avec Angel Di Maria parce que Di Maria c’était le seul joueur qui jouait en première intention et qui le servait l’année dernière."

Neymar irréprochable... pour l'instant

Brillant balle au pied, Neymar a fait preuve d'une belle implication sur et en-dehors du terrain depuis le début de saison. Un professionnalisme loué par Christophe Galtier et qui résulte des choix sportifs ou institutionnels pris par l'entraîneur et Luis Campos.

"C'était parti pour qu'il parte au niveau de sa réflexion. Mais il y a eu un changement de stratégie chez Kylian Mbappé. Pour moi, qu'est-ce qu'on lui a dit? C'est très simple, c'est plus de professionnalisme. C'est un discours plus ferme avec ceux qui partent un petit peu en vrille, a estimé le membre de la Dream Team RMC Sport. Pour l'instant, Christophe Galtier le dit, Neymar est parfait dans son état d'esprit sur les entraînements. Il est toujours là, il n'a pas raté un match et il très bon. Mais le jour où Neymar va arriver la tête à l'envers parce qu'il s'est couché à 5h du matin à cause d'un tournoi de poker ou d'un déplacement et qu'il va rater un match parce que ceci ou cela..."

Et Jérôme Rothen de conculre sur un léger bémol: "Comment Christophe Galtier va gérer cela? Pour l'instant, même au niveau de la discipline, j'ai aimé ce qu'il s'est passé avec le penaltygate de la semaine dernière. Tout de suite l'incendie a été éteint. Ils se sont expliqués. [...] Neymar et Mbappé ont désamorçé cela et se sont expliqués. Mais quand cela gagne et que l'on est bon, il n'y a pas de problèmes."