Coupe du monde 2022: Terrier, Saliba, Fofana... ils jouent peut-être leur place dans la liste de Deschamps ce week-end?

Didier Deschamps va communiquer sa liste des joueurs retenus pour le Mondial au Qatar le mercredi 9 novembre. Il ne reste donc plus qu'un week-end à saisir pour les aspirants Bleus avant que les choix du sélectionneur tricolore ne soient révélés. Un week-end d'ores et déjà décisif pour certains.

Le compte à rebours arrive bientôt à son terme. Mercredi 9 novembre à 20 heures, Didier Deschamps va révéler sa liste des joueurs qui vont disputer la prochaine Coupe du monde au Qatar (20 novembre au 18 décembre) avec l'équipe de France. Plus que quelques heures séparent les prétendants d'une nouvelle qui, pour beaucoup, peut donner une nouvelle dimension à leur carrière internationale.

Les aspirants Bleus arrivent à un tournant ce week-end. Une dernière chance de briller pour certains, un ultime obstacle à surmonter sans bobo pour d'autres, les situations ne sont pas forcément les mêmes pour chacun. Mais nombre d'entre eux sont en ballotage pour les derniers accessits pour le Mondial. RMC Sport a listé, ligne par ligne, les profils pouvant - peut-être - espérer tirer leur épingle du jeu au meilleur des moments.

Gardiens: Mandanda, Lafont et Areola dans l'attente, l'incertitude règne pour Maignan

Hormis Hugo Lloris, capitaine des Bleus et de nouveau performant avec les Spurs comme il a pu le montrer contre l'OM en C1, difficile de dégager avec certitude deux noms pour suppléer le gardien de Tottenham. Le portier de Milan, Mike Maignan, a rechuté de sa lésion à un mollet il y a deux semaines et ne rejouera pas avant le début de la compétition. Pas de quoi marquer des points auprès de "DD", qui n'appellera pas des joueurs amoindris ou en délicatesse.

Si l'ancien portier lillois venait à manquer à l'appel, trois hommes semblent en lice pour les deux dernières places. Alban Lafont a été appelé par le sélectionneur en septembre en remplacement de Lloris, une première pour le gardien nantais qui pourrait tirer son épingle du jeu. Champion du monde 2018, Steve Mandanda a l'expérience pour lui et enchaîne dans les buts rennais. Enfin, Alphonse Areola, lui aussi de l'épopée victorieuse en Russie, semble partir de plus loin. Pas titulaire à West Ham, la blessure du numéro un, Lukasz Fabianski, devrait lui laisser une dernière chance de se montrer dimanche contre Crystal Palace.

Défenseurs: Saliba y est presque mais un secteur encore incertain

Avec le milieu de terrain, le secteur défensif est sans doute le plus dense. Et, de fait, cela va compliquer les choix de Deschamps. Auteur d'un excellent début de saison avec Arsenal, apparu lors des sept derniers matchs des Bleus, William Saliba devra surtout veiller à éviter la blessure lors du derby contre Chelsea dimanche. Derrière, les débats sont ouverts, d'autant plus avec l'état de forme incertain de Raphaël Varane, touché à la cuisse droite le 22 octobre dernier, et de Presnel Kimpembe (tendon d'Achille).

Transféré pour plus de 80 millions d'euros chez les Blues l'été dernier, Wesley Fofana s'est blessé au genou il y a tout juste un mois et a compromis ses chances d'être appelé pour la première fois. Titulaire en Ligue des nations en juin, Ibrahima Konaté (Liverpool) a disputé le premier match de sa saison dans son intégralité, mardi contre le Napoli en C1, après avoir été blessé au genou. Peut-être un peu juste pour passer le cut. Dayot Upamecano, lui, offre peut-être davantage de garanties en tant que titulaire dans la charnière du Bayern. Il était, de plus, présent lors du dernier match de la France en septembre contre le Danemark (défaite 2-0).

Deux derniers joueurs font office de prétendants : Nordi Mukiele, joueur régulier et polyvalent avec Galtier au PSG mais dont la seule et dernière cape avec les Bleus remonte à septembre 2021, et Axel Disasi, jamais appelé mais dont le bon début de saison avec Monaco plaide en sa faveur. À moins que Clément Lenglet, buteur avec Tottenham contre l'OM mardi soir et qui défie Liverpool dimanche, ne se rappelle aux bons souvenirs du sélectionneur, qui ne l'a plus appelé depuis près d'un an.

Milieux: sans Kanté et Pogba mais avec Kamara et Fofana?

Le forfait lundi de Paul Pogba a acté la fin du duo avec N'Golo Kanté - également out - qui a largement contribué au succès des Bleus en 2018. Dès lors, des opportunités se libèrent. Aurélien Tchouaméni (Real), Adrien Rabiot (Juve) et Mattéo Guendouzi (OM) semblent partir avec une légère longueur d'avance. Eduardo Camavinga, à défaut de réaliser un gros début de saison, semble retrouver des couleurs et a une dernière chance de le montrer contre le Rayo Vallecano, lundi.

Annoncé forfait dans un premier temps après une blessure au genou droit, Boubacar Kamara a repris l'entraînement avec Aston Villa depuis près d'une semaine. Reste à voir si Unai Emery lui donnera du temps de jeu ce week-end contre Manchester United. Prometteur lors de ses deux sorties avec l'équipe de France en septembre, ses deux premières, Youssouf Fofana (Monaco) fait également office de candidat sérieux dans l'entrejeu.

Un peu plus loin dans la hiérarchie, Jordan Veretout (OM), appelé par Deschamps en septembre, tentera de forcer le verrou en réalisant une grosse prestation contre Lyon dimanche soir. Plus convoqué avec les Bleus depuis mars 2021, Tanguy Ndombélé (Naples) part de plus loin, sans parler de Yann M'Vila qui, s'il est "prêt à venir à pied de Grèce" - il évolue à l'Olympiacos - devra probablement compter sur une cascade d'absences.

Attaquants: Terrier dans la dernière ligne droite?

Cette fois, le secteur est archi-concurrentiel. Car il n'y a, a priori, pas beaucoup de place au doute concernant les noms que va cocher Deschamps pour évoluer sur le front de l'attaque. Benzema (Real), Griezmann (Atlético), Mbappé (PSG), Dembélé (Barça) et Nkunku (Leipzig) sont assurés, sauf pépins, de voir le Qatar. Reste un, voire deux tickets à distribuer. Olivier Giroud, double buteur et double passeur décisif mercredi avec Milan contre Salzbourg, est en pleine forme et a une bonne chance de connaître son troisième Mondial.

Longtemps pressenti, Wissam Ben Yedder (Monaco) pourrait payer un début de saison plus poussif tandis que, dans son ombre, Martin Terrier est lui aussi candidat. Le Rennais compile 11 buts en 19 matchs toutes compétitions confondues, et pourrait s'intégrer dans le collectif tricolore, probablement en doublure. À condition que sa sortie prématurée jeudi soir contre Larnaca en Ligue Europa ne soit pas trop grave. En Bundesliga, Randal Kolo Muani réalise aussi un début d'exercice prometteur avec l'Eintracht Francfort et a été récompensé de son investissement avec ses deux premières capes en sélection en septembre. Mais, encore une fois, la marche semble un peu haute sauf blessure.