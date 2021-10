OM-PSG: le Vélodrome fera plein, le prix des places s’envole encore au marché noir

Les supporters de l’OM espèrent encore mettre la main sur des billets pour le Classique face au PSG ce dimanche (20h45) en clôture de la 11e journée de Ligue 1. La revente de places au marché noir se poursuit aux abords du Vélodrome à quelques heures du duel.

Deux saisons à patienter à cause du Covid-19, la signature du Lionel Messi lors du mercato estival… Sans surprise, le stade Vélodrome sera à guichets fermés ce dimanche soir lors du choc entre l’OM et le PSG. Dans le carré VIP, plusieurs légendes du club phocéen seront présentes comme Basile Boli ou encore Jean-Pierre Papin, Alain Boghossian, Mamadou Niang ou Pascal Olmeta.

Du côté des supporters marseillais, certains cherchent désespérément un précieux sésame pour assister à ce Classique tant attendu. Et le prix des places s’envole au marché noir à quelques heures du coup d’envoi (20h45).

>> OM-PSG, c’est en direct commenté sur RMC Sport

Des places vendues devant le Vélodrome

Loin des prix évoqués pour des places en loge (environ 4.500 euros selon le journal La Provence), certains heureux propriétaires de billets profitent de l’engouement autour de cet OM-PSG pour les revendre.

"J'avais trois places, je viens d'en vendre deux à 250 euros à des supporters venus de Toulouse", confie Mathieu à RMC Sport aux abords de l’enceinte marseillaise. Des supporters du club phocéen présents devant le Vélodrome, sans place pour le choc de la onzième journée de Ligue 1, sont quand même très prudents avant de réaliser une transaction. Les fans ont très peur de ne pas pouvoir valider leur place au moment de l'entrée dans le stade.

L’OM a appelé à la vigilance sur les billets

Face à la recrudescence des places revendues au marché noir depuis le début de saison, après une saison 2020-2021 marquée par les huis clos liés au Covid-19, l’OM a mis en garde ses fans. Dans un communiqué publié ces derniers jours, le club marseillais rappelle les risques entourant l’achat de places en-dehors de la billetterie officielle. Entre les prix excessifs, les potentielles contrefaçons et autres arnaques, l’OM a alerté ses supporters.

"Nous faisons appel à la vigilance de nos supporters au sujet de l’achat et la revente illicite des billets de match, a prévenu le club phocéen. Nous vous rappelons que l’achat et la revente illicite de billets se développe via certaines plateformes internet et qu’elle peut vous nuire. En France, la revente de billets, pour les matchs à domicile est strictement interdite selon l’articleL313-6-2 du Code Pénal. […] Dans ce cas, aucun recours, l’OM ne pourra être tenu responsable des billets achetés sur un site non-agréé. Chers supporters soyez vigilants!"