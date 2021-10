OM-PSG: Di Maria se fixe un objectif précis pour le Classique

Angel Di Maria et le PSG se déplacent au Vélodrome pour y affronter l’OM en clôture de la 11e journée de Ligue 1. L’Argentin espère voir son équipe sortir une grande prestation et faire taire les critiques sur le jeu pratiqué depuis le début de saison malgré les bons résultats.

Solide leader de Ligue 1 avec 27 points sur trente possible en dix matchs, le PSG se déplace à Marseille en clôture de la 11e journée de la saison. Face à l'OM, toujours candidat au titre après un bon début de championnat, les Parisiens espèrent faire taire les critiques contre leur jeu et marquer les esprits lors du Classique. Un peu moins utilisé par Mauricio Pochettino depuis l'arrivée de Lionel Messi, Angel Di Maria a coché ce duel face au rival marseillais.

"Les Classiques sont les meilleurs matchs, ce sont des matchs que l’on veut jouer et gagner, a expliqué l'ailier de 33 ans pour l'émission Téléfoot ce dimanche. S’imposer là-bas nous permettrait de prouver que notre équipe est très forte. On doit essayer d’assembler les pièces de ce puzzle pour être vraiment exceptionnels. On veut gagner, certes, mais avec la manière."

Neymar et Icardi de retour, quelle compo pour le PSG?

Victorieux de Leipzig dans la douleur mardi en Ligue des champions (3-2), le PSG peine à trouver un style de jeu qui lui convienne parfaitement cette saison. Mais contre l'OM ce dimanche, le club francilien bénéficiera des retours de Mauro Icardi et Neymar.

Perturbé par des problèmes personnels, le buteur argentin figure bien dans le groupe pour le Classique. Idem pour la star brésilienne après avoir récupéré d'une gêne aux adducteurs.

Outre les joueurs disponibles du côté parisien, la tactique mise en place par Mauricio Pochettino sera scrutée avec attention. L'entraîneur argentin pourrait avoir recours à une défense centrale composée de trois joueurs. Un schéma qui a permis de renverser Leipzig sur la scène continentale.

"J'ai déjà utilisé ce système à différentes périodes. Il a été une alternative, a indiqué le technicien parisien face à la presse sans livrer plus d'indices sur son onze titulaire. C'est un système où on doit s'adapter aux qualités des joueurs, comme tout, pour tirer le meilleur de l'équipe." Voilà peut-être la solution qui permettra au PSG d'exaucer le souhait d'Angel Di Maria: gagner au Vélodrome avec la manière.

