PSG: Luis Campos, un conseiller sportif sous tension?

Luis Campos a marqué les esprits en donnant de la voix depuis le bord du terrain lors de PSG-Lille (4-3) ce dimanche. Entre son soutien à Christophe Galtier et un avenir lié à celui du technicien, le Portugais n'oublie pas non plus de préparer le prochain mercato estival avec déjà plusieurs pistes.

Luis Campos qui sort de ses gonds près du banc de touche dans le dernier quart d’heure du match PSG-Lille (4-3). L’image a fait le tour des réseaux sociaux. Et pour cause, le Portugais, porté par l’enjeu et l’envie de soutenir son équipe, est allé au-delà de ses prérogatives. En interpellant certains joueurs et en s’adressant ostensiblement au quatrième arbitre, il a donné l’impression de faire du dépassement de fonction sous le nez de Christophe Galtier.

Dans l’entourage de Luis Campos on plaide la bonne foi du conseiller sportif en expliquant que c’est dans sa nature. D’après ses proches il voulait apporter son énergie aux joueurs, au staff et au stade. C’est dans son tempérament. Au milieu de la tempête il est prêt à se mettre en danger. Cependant dans l’entourage du club ce comportement a pu étonner.

Galtier-Campos toujours unis mais…

Après ses différentes prises de paroles dans le vestiaire et ses interventions près du banc dimanche après-midi, les regards se sont naturellement tournés vers Christophe Galtier. "Ce n’est pas de l’ingérence", a répondu le technicien même si en privé il a noté l’attitude de Luis Campos. Le Lusitanien de son côté ne partage pas tous les choix tactiques de son coach mais s’efforce de ne pas interférer pour s’éloigner de l’ingérence justement.

Les deux hommes se connaissent parfaitement et marche main dans la main. Campos fonctionne comme un manager général, il est impliqué à tous les étages de la vie du groupe professionnel. Galtier entraîne. Vu de Doha, ils sont liés et si cela avait mal tourné contre Lille, les conséquences auraient pu être dommageable pour les deux hommes. Personne n’est dupe de la situation. L’entraineur du club de la capitale a expliqué qu’il avait le soutien de son président. Nasser al-Khelaïfi est actuellement à Doha. Compte tenu du contexte on peut se demander si c’est anodin.

Un mercato ambitieux l’été prochain?

Face à ces deux premiers mercatos ratés pour différentes raisons, Luis Campos s’affaire déjà en coulisse pour tenter de dessiner les contours de l’effectif de la saison prochaine. Au sein du club parisien, certains pensent à disloquer la MNM.

Une certitude: Kylian Mbappé sera toujours au centre du projet. Il faudra donc prêter attention aux situations de Neymar et Messi dont la prolongation est actuellement discutée. Aucune décision ne sera prise à la hâte.

La suite de la saison conditionnera la suite. Luis Campos a élaboré une liste. Parmi les noms cochés il y a les milieux Youssouf Fofana et Kephren Thuram. Comme expliqué par La chaine l’Equipe le très en forme Randal Kolo Muani, Marcus Thuram et Manu Koné sont suivis. Des dossiers onéreux pour la plupart.

Les profils des joueurs ciblés: Français, jeunes et performants. Aujourd’hui, impossible de dire s’ils vont aboutir, l’enveloppe à disposition du conseiller sportif n’est pas connue. L’un des objectifs du club sera de réduire la masse salariale. Et puis d’ici au mois de juin il peut se passer beaucoup de choses en coulisses.