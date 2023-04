"C'est quelqu'un d'empathique et de normal", l'ancien kiné historique de l'OM prend la défense de Galtier

En pleine tourmente dans l'affaire où il fait l'objet de graves accusations dans un mail de Julien Fournier, Christophe Galtier a reçu de nombreuses marques de soutien, notamment de la part d'Alain Soultanian, kiné historique de l’OM.

L'ambiance est pesante au sein du PSG. À la veille de la réception de Lens, pour une rencontre cruciale pour le titre, Christophe Galtier fait l'objet de graves accusations dans un mail de Julien Fournier, lorsque le technicien était sur le banc de l'OGC Nice. Depuis la révélation de cette affaire, les soutiens envers le coach parisien se sont multipliés (Delort, Di Meco, Comolli). Ancien kiné historique de l'OM pendant 38 ans, Alain Soultanian ne peut pas croire aux accusations à l'encontre de "Galette".

"Je connais Christophe Galtier depuis 1983, date à laquelle je suis arrivé à l'OM. Il avait 16 ans et jouait au centre de formation, se souvient-il dans Rothen s'enflamme sur RMC ce vendredi. Je l'ai vu grandir et évoluer. Je l'ai eu comme entraîneur quand il a été adjoint de Bernard Casoni. On ne s'est jamais quitté. On a toujours été en contact. Je ne peux imaginer qu'il puisse tenir des propos racistes, homophobes ou discriminatoires envers qui que ce soit. C'est quelqu'un d'empathique et de normal. Il vient des cités. Je ne connais pas l'histoire. Qu'on accuse Christophe de tenir des propos racistes, à ma connaissance c'est impossible."

Galtier "choqué" par les accusations dont il fait l'objet

Durant ses 38 années passées dans le staff de l'OM, Alain Soultanian n'a jamais connu une telle situation. "J'ai eu des joueurs musulmans, des joueurs de couleur, des joueurs blancs et des asiatiques. Je n'ai jamais eu affaire à des entraîneurs, ni des joueurs qui aient pu tenir des propos racistes envers qui que ce soit. Pendant les périodes de Ramadan, tout le monde a respecté les joueurs."

Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a nié les faits qui lui sont reprochés par l'ancien dirigeant du Gym. "Comme beaucoup d’entre vous je suis profondément choqué par les propos que l'on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable, a lancé le technicien francilien devant les journalistes. Ils me heurtent au plus profond de mon humanité", a déclaré l'entraîneur du PSG, qui essaie tant bien que mal de préparer le choc de la 31e journée de Ligue 1 face aux Sang&Or.