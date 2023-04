EN DIRECT - PSG: suivez l'actualité du club de la capitale en live

Dans un entretien à Canal+ diffusé ce dimanche, Keylor Navas a ouvert la porte à un retour au PSG la saison prochaine, où il dispose encore d'une année de contrat. Le gardien de 36 ans, prêté à Nottingham, estime même être en mesure de gagner la Ligue des champions avec le club parisien.

"Je me sens capable de jouer dans n'importe quelle équipe, a lancé Navas. Et on verra, dans le futur, ce qu'il se passe. J'ai encore un an de contrat avec Paris. Si je dois y repartir et jouer, je me sens capable de gagner la Ligue des champions avec le PSG, a assuré l'ancien du Real Madrid. Quand j'y étais, on a eu l'opportunité. On a été en finale alors que le club ne l'a jamais atteint. Cela me motive car je peux avoir de nouveaux défis."

>> Les déclarations complètes de Keylor Navas