PSG: gestion humaine, maîtrise du projet de jeu... comment Galtier a conquis Hakimi

Le latéral droit et piston du Paris Saint-Germain a livré son impression sur le début de saison d'une équipe où il semble enfin s'épanouir sous les ordres de Christophe Galtier.

Il a beau être l’un des fers de lance de ce nouveau PSG, Achraf Hakimi se fait plutôt rare dans les médias depuis son transfert à Paris, à l’été 2021. Arrivé avec l’étiquette de joyau à un poste d’arrière droit en décrépitude, le Marocain a vécu une première saison frustrante avec Mauricio Pochettino, dans un système à quatre défenseurs qui ne mettait pas en valeurs ses qualités de piston. L’arrivée de Christophe Galtier au poste d’entraîneur a coïncidé avec l’adoption d’un schéma et d’une animation qui lui correspondent davantage. On peut même dire que ce choix a été opéré pour les mettre, lui et son pendant côté gauche, Nuno Mendes, dans les meilleures conditions. Très haut sur le terrain, Achraf Hakimi est beaucoup plus influent et décisif.

Galtier, un entraîneur qui donne confiance à ses joueurs

"Grâce au système, j'ai plus d'opportunités car je suis beaucoup plus haut placé et surtout, j'ai plus de confiance en moi", confirme le Parisien à l’occasion d’une interview donnée aux médias du club. A la faveur du 3-4-1-2 de Christophe Galtier, Hakimi a retrouvé la pleine maîtrise de son couloir où il peut effectuer ses grandes courses offensives et défensives. Face à Montpellier (5-2), Achraf Hakimi a été beaucoup sollicité pour étirer le bloc bas des Héraultais et ainsi libérer de l'espace à ses partenaires. Auteur d’un très beau but face à Clermont (5-0) en ouverture du championnat, le latéral marocain a une nouvelle fois réussi à se montrer décisif contre Montpellieren étant directement impliqué sur deux buts du Paris Saint-Germain.

"Nous avons progressé et je sens que l'équipe est à l'aise, confie Hakimi. La vérité c’est que nous nous sommes beaucoup entraînés pendant la pré-saison avec notre nouveau coach, avec le nouveau système, et que nous nous comprenons aussi très bien après un an ensemble." La patte Galtier ? Il ne la ressent pas uniquement sur le terrain: "En dehors de ça, c'est quelqu’un de drôle, qui sait plaisanter avec les joueurs, qui est proche d'eux, qui essaie de leur donner de l'affection. Et c’est vrai qu’on peut le ressentir, et ça nous donne de la confiance durant les matchs."

Une confiance que le défenseur central espagnol Sergio Ramos, que l’on sent proche de Galtier depuis le début de la saison, est lui aussi capable de transmettre à ses coéquipiers sur le terrain. Place à droite du trio défensif, Ramos est d’ailleurs le joueur avec lequel Achraf Hakimi échange le plus de ballons durant les matchs. "C’est vrai qu'on se comprend et que ça se reflète aussi en dehors du terrain. On a une belle amitié, on essaie de la transmettre en match pour que la connexion passe bien, surtout que c'est le coéquipier dont je suis le plus proche sur le terrain. On parle beaucoup, il m'aide pour tout et me donne beaucoup de conseils."