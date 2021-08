PSG-Strasbourg: les ultras parisiens annoncent un gros accueil pour la présentation de Messi

Président du CUP (Collectif Ultras Paris), Nicolas Boffredo révèle à France Bleu ce que réservent les supporters parisiens pour la réception de Strasbourg, marquée ce samedi par la présentation des recrues au Parc des Princes et notamment celle de Lionel Messi .

"L'atmosphère va être très très chaude samedi": président du CUP, Nicolas Boffredo assure que le Parc des Princes sera bouillant samedi, à l’heure d’accueillir les nombreuses recrues de l’été au PSG avec Lionel Messi en tête. Des banderoles, tifos et animations seront visibles dans les tribunes, en marge de la réception de Strasbourg pour la deuxième journée de Ligue 1.

"Messi est la recrue phare mais il ne faut pas oublier Ramos, Donnarumma, Hakimi et Wijnaldum"

"C'est sûr que ça va être brûlant, dans le bon sens je précise, assure Boffredo à France Bleu. Il y a trop d'événements sur ce match. Le retour au stade, la jauge maximum, le recrutement qu'ils nous ont fait et avec Messi qui arrive!" Pour la première fois depuis février 2020, le Parc des Princes pourra afficher complet avec 47.000 supporters attendus.

Le président du CUP précise aussi que les recrues, et pas seulement l’attaquant argentin, seront célébrées: "On va leur souhaiter la bienvenue. Alors bien sûr, il y aura quelque chose pour Messi mais aussi pour les autres. Oui, Messi est la recrue phare mais il ne faut pas oublier Ramos, Donnarumma, Hakimi et Wijnaldum car ils sont là aussi pour le PSG et on n'oubliera personne. Ils auront des banderoles à leur nom et on espère qu'ils viendront nous saluer proche du virage."

"On avait prévu quelque chose de beaucoup plus beau"

"On a prévu deux belles animations en Auteuil bleu et Auteuil rouge, ça va donner un beau rendu, détaille Boffredo. Vu le contexte sanitaire, il a fallu s'adapter et ça nous a fait changer certaines de nos animations. On avait prévu quelque chose de "beaucoup beaucoup beaucoup plus beau" mais vous allez voir celui que l'on prépare est déjà très bien."

En revanche, il ne dit pas si un petit quelque chose est prévu pour Kevin Gameiro, de retour dans l’enceinte parisienne huit ans après son départ du PSG. Ce ne sera sans doute pas la priorité des supporters, beaucoup trop occupés à découvrir et acclamer leurs nouveaux galactiques.