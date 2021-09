PSG: le boulot de Pochettino avec les stars n’est "pas facile" selon Kovac

L’entraîneur de l’AS Monaco Niko Kovac, qui a côtoyé de très grands noms au Bayern Munich, a été interrogé sur le trio offensif du PSG.

Niko Kovac parle en connaissance de cause. Alors que Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ont disputé leur première rencontre ensemble cette semaine en Ligue des champions, sur la pelouse de Bruges (1-1), l’entraîneur monégasque a été questionné ce samedi sur la gestion des stars dans un vestiaire, lui qui a coaché le Bayern Munich pendant plus d’un an. Et il estime qu’il n’est pas si simple de composer avec tous ces grands noms.

"À l'intérieur du vestiaire, c'est un peu différent"

"C’est plus une question pour Mauricio Pochettino, répond Kovac avec le sourire. C’est sûr que ce n’est pas facile. Surtout quand vous en avez 11 (stars). Ce n’est pas facile, vous pouvez l'imaginer. J’aimerais parfois que vous puissiez venir dans le vestiaire pour voir comme ça marche. Vous ne voyez que de l’extérieur, mais à l’intérieur c’est un peu différent."

Au cours de son passage en Bavière, l’entraîneur croate a remporté un titre de champion d’Allemagne, une coupe nationale et une supercoupe. En 65 matchs sur le banc du Bayern, il n’a totalisé que 8 défaites, mais la dernière, une gifle face à Francfort (5-1), lui a été fatale. Son remplaçant, Hans-Dieter Flick, a connu encore plus de réussite en remportant la Ligue des champions quelques mois plus tard.

Monaco attendu de pied ferme à Nice

Battu lors de 3 de ses 5 premières journées de Ligue 1, Monaco se déplace ce dimanche à Nice pour un derby à huis-clos (13h), face à l’une des équipes les plus séduisantes de ce début de saison. Loin du trio infernal du PSG, l’ASM est attendue au tournant, trois jours après une courte victoire en Ligue Europa qui n'a pas totalement rassuré.