PSG-Lens: Haise réagit à l'affaire Galtier et a un message à faire passer

Franck Haise a livré ce jeudi son sentiment au sujet de l'affaire Christophe Galtier qui touche le PSG. L'entraîneur de Lens, prochain adversaire du club francilien en Ligue 1, a également rappelé les valeurs du football auxquelles il reste viscéralement attaché.

Accusé de racisme et d'islamophobie par un ancien dirigeant de Nice, Christophe Galtier a vigoureusement nié les faits qui lui sont reprochés. Mais l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain voit son quotidien perturbé par les attaques contre lui alors que son équipe affronte Lens, ce samedi au Parc des Princes, lors du choc de la 31e journée de Ligue 1. A deux jours du duel face au club francilien, Franck Haise a voulu se concentrer uniquement sur le sportif et pas sur l'affaire Galtier.

"De notre côté cela ne prend pas le pas sur le sportif. Ce qui nous intéresse c'est le match contre le leader, a lâché l'entraîneur lensois ce jeudi en conférence de presse. Cela sera un tournant surtout si Paris gagne parce que cela voudra dire qu'ils auront neuf points d'avance sur nous. Ils en ont déjà huit sur Marseille. On sait qu'à ce moment-là, s'il y a encore des doutes sur le titre, ils seront joués. Après pour nous, on reste dans notre ligne droite. Je ne dirais pas quel que soit le résultat mais on reste dans notre ligne droite pour les huit derniers matchs de la saison pour aller la meilleure place possible. Notre objectif c'est de rester focus sur la rencontre."

>> Toutes les infos sur l'affaire Galtier

Cela ne changera "pas grand-chose" au match du PSG

Face à l'insistance des journalistes, soucieux d'obtenir son impression sur les potentielles perturbations dans le vestiaire parisien, Franck Haise a rappelé que le PSG possédait de grands joueurs.

"Je ne pense pas que cela va changer grand-chose car on a affaire à de grands joueurs professionnels, a encore sobrement estimé le technicien de l'équipe nordiste. Je ne pense pas que cela va changer grand-chose à leur match."

Haise: "Cela fait plus de 35 ans que Galtier est dans le football de haut-niveau"

Après avoir refusé de trop s'épancher sur l'affaire Galtier autrement que sur l'aspect sportif, Franck Haise a fini par livrer une opinion plus personnelle. Non sans oublier de rappeler que tous les éléments n'étaient pas encore connus de tous.

"Comme je l'ai dit, la machine médiatique en 48h... à ce moment-là de la saison et après le match de Nice, cela a pris une très grosse dimension. Je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit car je n'ai pas les éléments, a encore enchaîné le patron de la détonnante équipe lensoise. Si certains ont des éléments... Ce que je sais et ce que je lis, c'est qu'il y a deux versions qui s'affrontent. C'est la première chose."

Avant de se lancer dans une belle ôde à la tolérance: "Et après, les deux autres faits que j'ai notés sont les suivants. Le premier c'est que Christophe Galtier, cela fait plus de 35 ans qu'il est dans le football de haut-niveau et moi qui y suit aussi depuis longtemps je n'avais jamais entendu parler de cela. Ca c'est objectif. La deuxième chose c'est que le sport et le football en particulier, c'est un lieu d'union, de mixité sociale, culturelle et religieuse, d'ouverture, de tolérance et cela doit le rester. C'est peut-être un des derniers lieux où cela doit toujours le rester. Donc il faut que cela le reste."