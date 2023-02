PSG-Lille: "Ce qu’on veut nous ici, ce sont des joueurs qui ont de la personnalité", Mbappé envoie un message en complimentant Zaïre-Emery

En insistant sur la personnalité du jeune Warren Zaïre-Emery, qui participe souvent à changer le visage d'une équipe moribonde quand il entre en jeu, Kylian Mbappé a, peut-être sans le vouloir, dressé un cruel parallèle avec les performances d'autres joueurs en grande difficulté au milieu de terrain.

Kylian Mbappé s’est encore mué en sauveur du Paris Saint-Germain, avec un doublé dans un match où on l’a vu souvent s’agacer devant les sautes de concentration de ses coéquipiers. Le patron du Paris Saint-Germain, c’est lui, et il tenait à faire passer quelques messages en fin de match. Car la situation parisienne demeure inquiétante malgré la victoire. Le PSG n'a pas progressé en tant qu'équipe, et le rendement de certains joueurs, notamment au milieu de terrain, pose question.

Mbappé: "Il a 16 ans ? On s'en fiche"

Marco Verratti peine à retrouver une condition physique acceptable. Son jeu est toujours pollué par un déchet technique inhabituel. Quant à son compère du début de saison, Vitinha, au-delà des difficultés qu’il rencontre dans le jeu, même quand il retrouve son poste de prédilection, comme relayeur, le Portugais manque de personnalité et d’autorité. Tout le contraire du jeune Warren Zaïre-Emery.

Auteur d'une entrée en jeu saignante, le "Titi" parisien encore apporté du dynamisme en fin de match avec des courses tranchantes. Percutant dans ses montées de balles, le titi parisien a toujours été habité par cette envie de jouer vers l'avant. Auteur du renversement de jeu qui amène l'égalisation de Mbappé, il a aussi réalisé un précieux retour défensif dans les dernières minutes. "Il a de la personnalité, a salué Kylian Mbappé au micro de Prime Video. Pour jouer ici, ce qu’on veut nous ici, ce sont des joueurs qui ont de la personnalité."

Difficile de ne pas voir dans ces paroles un missile téléguidé dirigé en direction des joueurs qui ont précédé Zaïre-Emery sur le terrain. Mais Kylian Mbappé s’est surtout attardé sur les qualités du crack, promettant de le couver, et de veiller à ce qu'il progresse dans de bonnes conditions à Paris. "Il a 16 ans, on s’en fiche, il ne joue pas avec son numéro dans le dos. Il vient, il apporte ce qui peut. Et bien sûr qu’il va apprendre. Parfois, il va peut-être faire des erreurs, mais nous on est là pour l’aider, parce qu’on sait qu’il a de la qualité."