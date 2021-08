PSG: Mbappé, Messi et Neymar "sûrement" dans le groupe contre Reims

Le PSG se déplacera dimanche à Reims en clôture de la quatrième journée de Ligue 1. Mauricio Pochettino a annoncé ce samedi que Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar pourraient être convoqués pour ce rendez-vous.

Vainqueur de trois matchs en autant de journées de Ligue 1, le PSG trône déjà seul en tête du classement. L’équipe entraînée par Mauricio Pochettino tentera d’enchaîner un quatrième succès consécutif ce dimanche lors de son voyage à Reims (20h45). Face au club champenois, le technicien argentin devrait bien compter sur les apports de Lionel Messi et Neymar. Les deux stars sud-américaines ont des chances de retrouver les terrains et d'épauler Kylian Mbappé, qui pourrait lui aussi faire partie du groupe malgré le flou autour de son avenir.

"Nous n’avons pas encore donné le groupe, on s’est bien entraîné. Ils feront sûrement partie de ce groupe, a estimé le technicien argentin en conférence de presse. Mais on n’a pas encore décidé s’ils joueront dès le départ lors de ce match."

"Messi est en train de s’adapter très rapidement"

En attendant de régler l’avenir de Mbappé, qui "a très bien travaillé à l'entraînement comme d'habitude", le PSG pourrait faire débuter Messi pour la première fois à Reims. Arrivé début août, l’Argentin s’est très bien intégré selon son compatriote d’entraîneur.

"Léo est très motivé. Quand on signe un joueur, je n’ai pas une grosse attente, j’essaye de découvrir le joueur au quotidien avec un nouveau contexte. C’est vrai que l’on découvre un grand professionnel qui est en train de s’adapter très rapidement à ses nouveaux partenaires et à son nouveau club, a encore indiqué Mauricio Pochettino sur le sextuple Ballon d’or. C’est un très grand joueur. La Ligue 1 peut être un peu plus ouverte dans le jeu de transition et plus physique mais il a la capacité à s’adapter. On aime avoir la possession et il connaît ce type de jeu."