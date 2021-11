PSG: "Messi est très heureux et s'est adapté" à Paris, assure Di Maria

Invité de l'émission "Rothen s'enflamme" ce vendredi, Angel Di Maria a accepté de se confier sur l'adaptation de son ami Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Selon l'Argentin, présent au club depuis 2015, son compatriote est désormais "heureux" après une période d'acclimatation un peu difficile.

Avec quatre buts inscrits en dix matchs, dont un seul en six apparitions en Ligue 1, Lionel Messi n'a pas encore émerveillé le tout Paris. Sa prestation très terne en milieu de semaine sur la pelouse de Manchester City en Ligue des champions a soulevé quelques questions chez les observateurs et l'interrogation commence à émerger: le Paris Saint-Germain a-t-il fait une erreur en recrutant la Pulga?

Angel Di Maria n'est pas de cet avis. Grand ami de Messi, avec qui il a remporté les JO en 2008 et la Copa América en juillet dernier en sélection, l'Argentin de 33 ans a soutenu son coéquipier ce vendredi 26 novembre lors d'une interview accordée à l'émission "Rothen s'enflamme". "C'est le meilleur joueur du monde et il doit toujours être sur le terrain", affirme Di Maria.

"Il est très content, sa famille s'adapte bien"

El Fideo admet tout de même les difficultés rencontrées par Messi depuis son arrivée à Paris. "Ce n'est pas facile pour lui, il avait toute sa vie à Barcelone. Nouvelle maison, nouvelle école (pour ses enfants), ce n'est pas facile pour lui. Pour quelqu'un habitué à changer de club tout le temps, c'est mieux mais lui ce n'est pas le cas. Il avait toute sa vie au même endroit", explique Di Maria, alors que Messi avait passé 21 années à Barcelone, entre 2000 et 2021.

Mais l'ailier argentin l'affirme, Messi "est heureux, adapté et c'est le plus important. (...) Il est très content, sa famille s'adapte bien, ses enfants se plaisent à l'école. Il a trouvé sa maison. Il s'adapte bien avec les gens du club." Le passage de Barcelone à Paris, Messi semble l'avoir digéré, alors que son retour dans la capitale catalane quelques jours après sa signature au PSG avait intrigué.

C'est davantage sur le terrain que l'acclimatation semble prendre plus de temps. Di Maria en souligne les raisons: "Il arrive dans une équipe qui avait ses marques. Dans une équipe à l'aise en contre, lui aime toucher le ballon, c'est un équilibre à trouver, pas toujours facile." À Barcelone, Messi semblait habitué à un jeu de possession, moins pratiqué du côté du PSG.

Messi "mérite largement" le Ballon d'or selon Di Maria

D'où un temps d'adaptation plus important sur le carré vert et ce poids sur le jeu pour le moment tout relatif. "Vous savez, dans le foot on n'a pas le temps, les critiques arrivent vite, les problèmes aussi. Mais le plus important, c'est qu'on est tranquille ensemble. L'équipe se sent bien avec lui et petit à petit, il va être de mieux en mieux, marquer et ça va bien se passer", affirme Di Maria.

El Fideo, premier défenseur de Messi qui, selon lui, "mérite largement" de gagner le Ballon d'or. "Il a eu une année importante dans sa carrière. Après toutes ces choses qui lui sont arrivées en sélection, il a enfin gagné la Copa América", souligne Di Maria. Qui espère donc voir son ami remporter le trophée lundi soir, lors de la cérémonie de remise du Ballon d'or.