PSG: Pochettino pense avoir géré la forme de Mbappé "à la perfection"

Mauricio Pochettino a défendu ce vendredi sa gestion du cas Kylian Mbappé et l’important temps de jeu accordé au Français ces dernières semaines. L’entraîneur du PSG doit également faire face aux critiques après la blessure de l’attaquant et son forfait contre Lens ce samedi en Ligue 1.

Battu par Manchester City en demi-finale aller de Ligue des champions (1-2), le PSG n’a pas vraiment été aidé par Kylian Mbappé. Comme emprunté physiquement, l’attaquant français a déçu et n’a presque rien apporté offensivement. A la veille de la 35e journée de Ligue 1 et de la réception de Lens (17h), la nouvelle est tombée: le buteur souffre d’une contracture au mollet droit. Un pépin physique directement lié au coup reçu contre Metz le week-end dernier et qui interroge sur sa gestion par Mauricio Pochettino.

"On parlait aujourd’hui avec le staff médical, le secteur de la performance et le staff technique et Kylian s’est ajouté à la réunion au dernier moment. On parlait de cela, et je l’ai dit au joueur, on disait que contre Metz et il ne touchait presque pas le sol en courant. Il volait presque car il était très bien physiquement, s’est justifié le technicien argentin face à la presse ce vendredi. Le match d’avant contre Angers en Coupe, il s’était reposé. Et il avait joué le match d’avant. Je pense qu’on l’avait géré à la perfection."

Pochettino: "Un coup qu’il aurait aussi pu recevoir dès la première minute"

Absent contre Lens, Kylian Mbappé est de fait incertain contre Manchester City en raison de ce souci musculaire. Pourtant, Mauricio Pochettino a semblé assez serein et a même tenté de se montrer rassurant sur la forme de l’international tricolore, auteur de 37 buts en 43 apparitions cette saison toutes compétitions confondues.

"Il a reçu un coup à la fin du match contre Metz, un coup qu’il aurait aussi pu recevoir dès la première minute. Cela peut arriver à n’importe quel moment quand on est sur le terrain, a encore tenté d’expliquer le technicien argentin. Ce coup-là a produit un déséquilibre qui a conduit à ce problème de mollet, qui n’est pas grave. […] Je crois que l’on a vu le meilleur Kylian Mbappé d’un point de vue physique. Personne ne va remettre en question son rendement sportif et je pense qu’il se trouve dans son meilleur état de forme."

