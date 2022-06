PSG: pour van Basten, Messi manque "de personnalité"

L'ancien triple Ballon d'or, Marco Van Basten, estime que Lionel Messi ne fait pas partie des trois plus grands joueurs de l'histoire. Le Néerlandais trouve que le joueur du PSG manque de "personnalité."

Le palmarès de Lionel Messi ne plaît pas à tout le monde. Vainqueur sept fois du Ballon d'or, l'Argentin pourrait faire partie des trois meilleurs joueurs de l'histoire. Pourtant, ce n'est pas de l'avis de Marco van Basten, l'ancien triple lauréat de la distinction individuelle (1988, 1989, 1992). Dans un entretien accordé à France Football, l’ancien goleador néerlandais a indiqué préférer Maradona à Messi, pour une raison bien particulière.

"Pelé, Maradona et Cruyff sont, pour moi, les trois plus grands joueurs de l’histoire. Petit, je voulais être comme Cruyff. Ça a été mon ami. Il me manque (…) Pelé et Maradona étaient également incroyables. Messi aussi est un joueur magnifique, mais Maradona a toujours eu plus de personnalité dans une équipe. Messi n’est pas celui qui se met devant pour partir à la guerre", a-t-il confié.

Fan de CR7 et Zidane

S'il ne semble pas fan du Parisien, Marco van Basten dégage un trio qu'il admire. "Je n’oublie pas Cristiano Ronaldo, Platini ou Zidane." Souvent sifflé cette saison, notamment par le public du Parc des Princes après l'élimination en huitième de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid, Lionel Messi est toujours adoubé chez lui, en Argentine. En mars dernier, Roberto Ayala, l'un des adjoints de Lionel Scaloni, affichait sa confiance quant au niveau du joueur de 34 ans.

"Pour nous ce n'est pas une alerte parce qu'il se déconnecte ici, a-t-il confié sur les ondes de la radio La Red, dimanche. Messi, on le voit bien. C'est un garçon qui se transforme quand il arrive en équipe nationale. Il est très entouré par le groupe et veut aussi qu'ils le considèrent comme un joueur parmi d’autres." Cette saison, la Pulga a inscrit six buts et donné 14 passes décisives en 26 rencontres de Ligue 1. En sélection, il reste sur un incroyable quintuplé contre l'Estonie en match amical.