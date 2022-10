PSG-Troyes: "On était complètement ouverts", "gros déséquilibre"... Galtier très agacé par son équipe

Malgré la victoire ce samedi face à Troyes au Parc des Princes (4-3), le PSG a affiché de grosses carences défensives contre l'Estac en encaissant trois buts. De quoi provoquer la colère de Christophe Galtier.

Si le PSG est toujours invaincu cette saison après son succès face à Troyes ce samedi au Parc des Princes lors de la 13e journée de Ligue 1 (4-3), Christophe Galtier a déploré le "très mauvais équilibre" de son équipe sur les transitions, qu'il attribue en grande partie à "une très mauvaise réaction" de sa formation à la perte.

"L’équipe a été très déséquilibrée dès l’entame, certains ont eu du mal à trouver des repères, on a gagné très peu de ballons dans la récupération haute, à chaque fois qu’on allait au duel on était éliminés, ce qui laissait des boulevards à Troyes, a concédé le coach parisien au micro de Prime Video. On a été très gentils dans la réaction à la perte, ce qui nous a rendu le match difficile. Sur un plan défensif, j’ai constaté beaucoup trop de largesses, beaucoup trop d’erreurs, encore un mauvais placement sur un coup de pied arrêté. Il va falloir y remédier, travailler, on va y passer beaucoup plus de temps. S’il faut marquer quatre buts pour l’emporter à chaque fois, ça va être compliqué. On s’est un peu laissé griser parce que nous avons réussi sur le plan offensif. On était complètement ouverts."

"Je ne sais pas si c'est l'horaire ou le fait d'avoir eu une belle victoire cette semaine... On a mal démarré. (...) Quand on était très haut pour essayer de marquer, on était dans un très gros déséquilibre. On a gagné très peu de ballons", a-t-il insisté en conférence de presse.

>> Revivez PSG-Troyes

"On ne peut pas encaisser trois buts à la maison"

Avec les trois buts pris ce samedi, les Parisiens comptabilisent huit pions encaissés en championnat, à égalité avec Lens. De quoi laisser perplexe Marco Verratti au coup de sifflet final. "On n'a pas bien défendu. On ne peut pas encaisser trois buts à la maison. On doit trouver un meilleur équilibre", a-t-il souligné sur Prime Video. Très embêté sur les renversements de jeu et sur les contres, le PSG a encaissé neuf de ses dix derniers buts sur un centre ou un corner.

Avec cette onzième victoire de la saison en Ligue 1, Paris reste toutefois invaincu et reprend cinq points d'avance sur Lens, vainqueur de Toulouse vendredi (3-0). Mercredi, Lionel Messi et ses coéquipiers iront à Turin pour défier la Juventus lors de la dernière journée de la phase de groupes de Ligue des champions, avec l'intention d'assurer la première place.