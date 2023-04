PSG: Verratti encore forfait pour le choc face à Lens

Le PSG a communiqué son point médical ce vendredi, à la veille de la réception de Lens (samedi à 21h, 31e journée de Ligue 1). Touché aux ischio-jambiers, Marco Verratti est jugé trop juste pour un retour à la compétition et doit déclarer forfait pour le choc face aux Sang et Or.

Le Paris Saint-Germain va devoir se passer d’un cadre pour l’un de ses matchs les plus importants de la saison. Ce vendredi, à la veille de la réception de Lens pour le choc au sommet de la 31e journée de Ligue 1 (samedi à 21h), le club de la capitale a annoncé le forfait de Marco Verratti.

Touché aux ischio-jambiers, le milieu de terrain italien est jugé trop court pour un retour à la compétition et ne pourra pas tenir sa place dans l’entrejeu parisien. La semaine dernière, il était déjà absent lors du déplacement à Nice (victoire 2-0).

Le PSG informe par ailleurs que Timothée Pembélé, qui n’a plus joué depuis le 19 mars dernier et la réception de Rennes en Ligue 1 (défaite 2-0), effectue un travail en salle pour renforcer son genou. Le club ne précise pas s’il pourra tenir sa place dans le groupe ce week-end.

Une rencontre capitale dans un contexte tendu

Aucune autre absence n’est à déplorer dans ce point médical. Resté en soin et absent de l’entraînement collectif en début de semaine à cause d’une douleur à une hanche, Kylian Mbappé va bien pouvoir tenir sa place. L'attaquant tricolore a fait son retour à l'entraînement mercredi.

La rencontre face aux Sang et Or ce samedi est capitale pour le PSG. En cas de défaite, les Parisiens peuvent voir revenir les Lensois à seulement trois petites unités et seraient en grand danger dans la course au titre.

A la veille de ce match couperet et dans un contexte ultra tendu avec les accusations de racisme à l’encontre de Christophe Galtier, environ 50 journalistes étaient présents au Camp des Loges ce vendredi matin pour assister à l’entraînement ouvert à la presse. L’entraîneur parisien est attendu en conférence de presse à 13h.