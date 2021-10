Saint Etienne-Angers: le kop de l’ASSE en grève pour exprimer sa colère, la tension monte

Les ultras du Kop Nord de Geoffroy Guichard ont prévu une grève des encouragements lors du match d’ouverture de la 11e journée de Ligue 1 ce vendredi entre Saint-Etienne et Angers.

Trop c’est trop pour les supporters des Verts. Bon dernier de Ligue 1 et toujours dans l’attente d’une première victoire cette saison, Saint-Etienne reçoit Angers ce vendredi en ouverture de la 11e journée. Une rencontre qui s’inscrit dans un contexte de crise au sein du club stéphanois. Encore maintenu par ses dirigeants, Claude Puel cristallise les tensions mais n’est pas le seul. Joueurs et dirigeants de l’ASSE sont également ciblés par les fans qui ont décidé de faire grève pendant la réception du SCO.

"Depuis le début de saison, nous n'avons cessé d'encourager les Verts et de dialoguer avec une équipe frisant avec le ridicule. Aujourd'hui, c'en est trop, lancent les supporters de l'ASSE du groupe des Magics Fans 1991. Nous ne voulons pas davantage être la risée de la France entière, et comptons bien le faire comprendre aux joueurs, aux dirigeants mais aussi et surtout à Mr Puel."

Le tract publié par les fans stéphanois avant ASSE-Angers © DR RMC Sport

"Nous n’animerons pas la tribune"

Après avoir déjà installé une banderole réclamant la démission de leur entraîneur ce jeudi, les ultras stéphanois espèrent faire passer un message très clair à toutes les composantes de leur club de cœur. Après avoir séché l’échauffement face aux Angevins de Gérald Baticle, les fans retrouveront bien le kop pour assister au match mais sans chanter ou encourager les Verts. Le tout accompagné de banderoles très explicites.

L'entrée des joueurs stéphanois pour l'échauffement s'est effectuée sous quelques sifflets. Les membres de l'équipe n'ont fait aucun salut en direction du public et la soirée a débuté dans une indifférence presque inédite au Chaudron.

La banderole des supporters stéphanois pour ASSE-SCO © DR RMC Sport

"Nous présenterons par conséquent un bloc de l’échauffement à l’entrée des joueurs, et exprimeront notre trop plein de colère via une banderole 'Puel, dirigeants, joueurs, tous responsables de ce chaos'. C’est seulement au signal des capos que nous descendrons en tribune tel un seul homme, afin de continuer à exprimer notre mécontentement, a poursuivi le groupe de supporters dans son communiqué distribué à Geoffroy Guichard. Par conséquent et vous vous en doutez, nous n’animerons pas la tribune ce soir, et ce jusqu’à nouvel ordre. Nous n’avons pas le cœur à chanter pour des personnes nous prenant pour des imbéciles depuis des années."

Dernier de Ligue 1 avec quatre points, Saint-Etienne peut quitter provisoirement la zone de relégation en cas de victoire contre Angers. Un succès des partenaires de Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz accorderait surtout un peu de répit à un Claude Puel plus que jamais sur la sellette.