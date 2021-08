Troyes-PSG, les compos: Pochettino a tranché pour Mbappé, plusieurs recrues alignées

Mauricio Pochettino a décidé de titulariser Kylian Mbappé pour le premier match du PSG cette saison en Ligue 1. L’attaquant français débutera bien contre Troyes et épaulera Mauro Icardi en attaque.

En attendant une éventuelle arrivée de Lionel Messi lors du mercato estival, le PSG doit quand même débuter sa saison en Ligue 1. Et pendant que la direction francilienne recherche une solution financière viable pour convaincre "La Pulga" de signer à Paris, Mauricio Pochettino doit encore faire avec les absences de certains cadres pour le déplacement à Troyes lors de la première journée de championnat.

Bonne nouvelle pour le technicien argentin, Kylian Mbappé est bien là et débutera le match contre le promu troyen. Absent lors du Trophée des champions, l’attaquant tricolore disputera donc ses premières minutes de l’été avec le PSG. Pour le reste pas beaucoup de surprises, "Poche" a fait avec les joueurs disponibles.

Le onze du PSG: Navas - Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo - Wijnaldum, Danilo Pereira, Herrera - Draxler, Icardi, Mbappé.

Le onze de Troyes: Gallon - Kaboré, Azamoum, Giraudon, El-Hajjam, Koné - Chambost, Kouamé, Tardieu, Touzghar- Ripart.

Première en L1 pour Hakimi et Wijnaldum

Entré en cours de jeu lors du Trophée des champions perdu contre Lille (0-1) la semaine dernière, Georginio Wijnaldum va connaître sa première titularisation avec le PSG.

Le milieu néerlandais va également disputer ses premières minutes en Ligue 1 après cinq saisons du côté de Liverpool en Premier League. Sa qualité de passe et sa capacité à dicter le tempo pourraient mettre en difficulté l’ESTAC.

"Gini" n’est pas la seule recrue estivale aligné par Mauricio Pochettino en championnat ce samedi. Conspué par une partie du public de Tel-Aviv mais auteur d’un gros match contre le LOSC, Achraf Hakimi devrait trouver un bien meilleur accueil dans l’Aube.

Ses déboulés dans le couloir droit pourraient même permettre à Kylian Mbappé et Mauro Icardi de débloquer leur compteur but et lancer la saison du PSG. Trois points qui seraient les bienvenus en attendant le retour des autres stars et la fin du mercato.