Ligue des champions: la faillite de l’Espagne avec un seul qualifié en 8es pour la première fois de l’histoire

Malgré quatre équipes en compétition, l'Espagne n'aura qu'un seul club en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le Real Madrid est l'unique rescapé de la phase de poules alors que le Barça, l'Atlético et le FC Séville sont déjà éliminés après la cinquième journée. Une première dans l'histoire de la Liga dans l'épreuve continentale depuis sa refonte.

Un petit séisme a secoué cette semaine le football espagnol. Malgré quatre clubs engagés en Ligue des champions, un seul représentant de la Liga est parvenu à se qualifier pour les huitièmes de finale. Une première dans l’histoire depuis le changement de formule de la compétition en 2003-2004.

Qualifié mais pas encore assuré de la première place du groupe F, le Real Madrid a sauvé l’honneur du championnat d’Espagne alors que Séville, le Barça et l’Atlético ont déçu et sont éliminés de la C1 avant même la sixième journée de la phase de poules.

Un Real poussif mais qualifié

Tenant du titre et dernier rescapé de la Liga, le Real Madrid a rapidement validé son billet pour les huitièmes. Mais tout n’a pas été rose pour les partenaires de Karim Benzema malgré une poule très abordable avec le Celtic, le Shakhtar Donetsk et le Celtic, avec notamment une défaite à Leipzig (3-2) et un nul arraché à la dernière seconde contre les Ukrainiens (1-1).

Surtout, le club Merengue n’a pas encore sécurisé sa première place et devra finir le travail à domicile contre Glasgow mercredi prochain. Une contre-performance (nul ou défaite) contre les Ecossais, couplée à un succès de Leizpig face à Donetsk, et l’équipe dirigée par Carlo Ancelotti se contenterait de la deuxième position. Mais l’essentiel est là, la qualification pour les huitièmes de finale.

Si la présence d’un seul club espagnol en huitièmes de finale de Ligue des champions constitue une première dans l’histoire. Le Real Madrid a déjà été l’unique survivant de la Liga au moment de la phase finale en C1 lors de l’édition 1998-1999. Voilà 23 ans, les Madrilènes tenants du titre à l’époque, avait pris la porte prématurément contre le Dinamo Kiev.

Un Barça décevant et frustré

Comme un symbole, la dernière fois que le Barça s’est fait sortir deux années de suite dès les poules de la Ligue des champions remonte aussi à 1998-1999. Et comme cette saison, le club catalan avait chuté à deux reprises contre le Bayern Munich pendant la phase de groupes.

Malgré un gros recrutement lors du mercato estival, dont Robert Lewandowski qui a goûté à sa première élimination précoce en C1, le Barça de Xavi n’a pas réussi à rivaliser avec le club bavarois. Peut-être un peu moins attendu, et plus douloureux à encaisser, le double échec contre l’Inter Milan.

Incapable de battre les Nerazzurri, l’équipe blaugrana a probablement payé son manque d’expérience commune face au groupe de Simone Inzaghi. Surtout, les Catalans ont pesté contre l’arbitrage du match aller en Lombardie plutôt que de se concentrer sur le niveau de jeu. Histoire de se consoler (un peu), les Catalans tenteront de vivre une belle épopée et d’aller remporter la Ligue Europa.

"Maintenant, nous devons regarder vers l'avenir, nous avons encore la Liga et d'autres compétitions, a tenté de rassurer Joan Laporta. Nous savions que dans cette période de reconstruction, il y aurait des hauts et des bas. Nous devons continuer à grandir chaque jour."

Séville et l’Atlético trop justes

Tombé sur plus costaud que lui avec Manchester City et Dortmund, le FC Séville tentera aussi de retrouver le sourire en Ligue Europa. Mais le club andalou a payé son mauvais début de saison, une 16e place en Liga après 11 matchs, avec cette élimination en Ligue des champions. Le retour de Jorge Sampaoli après le départ de Julen Lopetegui a offert un léger sursaut mais cela n’a pas suffi pour rejoindre les huitièmes de finale en C1.

L’élimination de l’Atlético de Madrid a peut-être fait encore plus mal que les autres au foot espagnol. Pas toujours séduisant mais diablement régulier, l’effectif de Diego Simeone n’a pourtant pas réussi à s’extirper d’une poule assez homogène cette saison face à Bruges, Porto et Leverkusen.

Après avoir bataillé, les Colchoneros ont finalement rendu les armes au terme d’une soirée cruelle, une "nuit de terreur" si l’on se fie à la presse locale, et d’un final totalement fou contre Leverkusen (2-2). Trop limités et pas assez ambitieux dans le jeu pour espérer mieux, les coéquipiers d’Antoine Griezmann n’ont cette fois pas réussi à passer le cap des poules.

Une première depuis la saison 2017-2018 où les Madrilènes avaient été reversés puis avaient gagné Ligue Europa face à Marseille. Mais cette saison, leur billet en C3 n’est toujours pas validé. Quand on vous dit qu’elle est compliquée cette campagne européenne pour les clubs espagnols.