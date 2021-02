Barça-PSG: Navas est passé tout proche d'une très grosse boulette face à Griezmann

Large vainqueur sur la pelouse du Barça mardi soir au Camp Nou (4-1), le PSG a pris une grande option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Mais les Parisiens auraient pu encaisser un deuxième but en fin de match, sur une erreur inhabituelle de Keylor Navas.

Les chances de qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale n'auraient été que légèrement impactées par cette erreur. Mais le dégagement de Keylor Navas en fin de match, très proche de se transformer en énorme boulette, aurait fait tâche dans une prestation collective parisienne impressionnante au Camp Nou mardi soir (4-1).

Alors que Paris maîtrisait la rencontre et menait de deux buts, le gardien du PSG a provoqué bien malgré lui un frisson dont se seraient volontiers passé les supporters parisiens. À la 82e minute de la rencontre, Navas recevait un ballon en retrait et s'appretait à relancer sur le côté droit de sa défense. Sa passe était alors contrée par Antoine Griezmann.

Navas rassurant face à Griezmann et Dembélé

Le ballon passait devant la ligne de but de Navas avant d'échouer en six mètres. Un coup de chaud pour la défense parisienne, tout proche d'encaisser un second but qui aurait pu redonner espoir aux joueurs catalans. Avant cette erreur, le gardien du PSG avait été rassurant, sauvant les siens sur la première occasion barcelonaise en première période (14e), déjà devant Griezmann.

Navas avait ensuite été présent sur deux frappes pas assez appuyées d'Ousmane Dembélé (29e, 62e). Le gardien costaricien n'a en revanche rien pu faire sur le penalty de Lionel Messi, parfaitement exécuté (27e). Si souvent irréprochable depuis son arrivée au PSG en 2019, Navas est cette fois passé tout proche d'une boulette dans un grand match de Ligue des champions. Mais décidément, hier, tout réussissait à Paris et aux Parisiens, bien partis pour se qualifier pour les quarts de finale de la C1.