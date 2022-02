Inter-Liverpool, les compos: Konaté débute pour les Reds, Inzaghi opte pour Lautaro

Alors qu'il avait la possibilité d'aligner Alexis Sanchez au côté d'Edin Dzeko, Simone Inzaghi lui a préféré Lautaro Martinez contre Liverpool (mercredi à 21h, sur RMC Sport 1). Le jeune défenseur français, Ibrahima Konaté, est aligné par les Reds.

Sadio Mané et Mohamed Salah doivent évacuer les traces laissées par la finale de la CAN, où leurs deux pays s’affrontaient, avec à la clé une victoire historique du Sénégal contre l’Egypte. L’occasion leur est donnée ce mercredi par leur entraîneur puisque Jürgen Klopp a choisi de les aligner ensemble au coup d’envoi contre l’Inter (21h, en direct sur RMC Sport 1). Titulaires contre Burnley le week-end dernier, les deux hommes entourent Diogo Jota sur le front de l’attaque du 4-3-3. Salah effectue ainsi sa 50e apparition en C1 avec Liverpool. L’Égyptien totalise 32 buts dans la compétition. Thiago Alcantara, Harvey Elliott et Fabinho sont alignés au milieu, devant une défense où apparaît le Français Ibrahim Konaté.

>>> Abonnez vous ici pour ne rien manquer des plus gros matchs de Ligue des champions

Vidal pour pallier l’absence de Barella

Du côté de l’Inter, Simone Inzaghi est privé de Nicolo Barella, pilier de son milieu. Suspendu pour les deux matches de ce huitième de finale, il sera suppléé par l’expérimenté Arturo Vidal sur la pelouse de San Siro. En attaque, Lautaro Martinez prend place au côté du bosnien Edin Dzeko. Tenu en échec par Naples après sa défaite dans le derby de la Madonnina, l’Inter a abandonné la première place du championnat en Italie. Et si le club lombard conserve une marge avec match en retard à disputer, c’est un peu affecté qu’il replonge dans la Ligue des champions, lui qui n’avait plus participé aux huitièmes de finale depuis dix ans et une défaite contre l’OM.

La compo de l'Inter: Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Ar. Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic - Dzeko, La. Martinez.

Remplaçants: Cordaz, Radu, Gagliardini, Alexis Sanchez, Ranocchia, Dimarco, D'Ambrosio, Darmian, Sangalli, Carboni, Caicedo

La compo de Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Elliot, Fabinho, Thiago - Salah, Jota, Mané.

Remplaçants: Kelleher, Milner, N.Keita, Firmino, Gomez, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Tsimikas, Luis Diaz, Origi, Matip