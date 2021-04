La Super League veut "remodeler" le projet après le retrait des clubs anglais

Dans un communiqué publié ce mercredi, la Super League annonce vouloir "remodeler" son projet après l'annonce du retrait des six clubs anglais. La nouvelle compétition continue d'affirmer que son format est viable et nécessaire pour l'avenir du football européen.

Le projet d'une Super League européenne existe encore. Après le retrait des six clubs anglais, soit la moitié des équipes fondatrices de ce projet, et celui à venir de l'Inter Milan, la nouvelle compétition qui doit remplacer dans l'esprit la Ligue des champions s'est fendue d'un communiqué pour défendre son projet.

"La Super League européenne est convaincue que le statu quo actuel du football européen doit être changé. Nous proposons une nouvelle compétition européenne parce que le système actuel ne fonctionne pas, indique la Super League dans son communiqué. Notre proposition a pour objectif de permettre à ce sport d'évoluer tout en générant des ressources et une stabilité pour l'ensemble de la pyramide du football, notamment en aidant à surmonter les difficultés financières rencontrées par l'ensemble de la communauté du football,"

"Remodeler le projet"

Face aux menaces brandies par les fédérations nationales et internationales, les clubs anglais ont déjà indiqué leur désistement. L'annonce de cette nouvelle compétition dimanche soir a suscité de nombreuses indignations, aussi bien de la part des supporters que des acteurs du monde du football. Entraîneur de Manchester City, initialement membre de cette Super League, Pep Guardiola s'est vivement emporté contre ce projet de ligue semi-fermée.

"Malgré le départ annoncé des clubs anglais, obligés de prendre de telles décisions en raison des pressions exercées sur eux, nous sommes convaincus que notre proposition est pleinement conforme à la législation et la règlementation européennes comme cela a été démontré ce mardi par une décision de justice visant à protéger la Super League contre l'action de tiers, poursuit le communiqué de la Super League. Compte tenu des circonstances actuelles, nous reconsidérerons les étapes les plus appropriées pour remodeler le projet, en ayant toujours pour objectif d'offrir aux fans la meilleure expérience possible tout en améliorant les paiements de solidarité pour l'ensemble du football."

Ce mardi soir, l'Inter Milan a annoncé par l'intermédiaire de l'agence de presse italienne ne "plus être intéressé" par ce projet dans les circonstances actuelles. L'AC Milan devrait aussi prochainement se retirer, alors que la presse espagnole suggère que l'Atlético de Madrid prendra aussi prochainement la même décision.