Ligue des champions: Evra s'embrouille avec un membre du staff de Manchester City en bord de pelouse

Alors qu'il devait intervenir auprès de la télévision anglaise après la qualification de Manchester CIty en finale de la Ligue des champions aux dépens du Real Madrid (4-0), Patrice Evra s'est pris le bec avec Manel Estiart, un des adjoints de Pep Guardiola, sur fond de rivalité mancunienne.

La rivalité entre Manchester City et Manchester United s'est jouée en marge de la demi-finale retour de Ligue des champions remportée par les Cityzens, mercredi soir face au Real Madrid (4-0).

Quelques minutes après le coup de sifflet final à l'Etihad Stadium, Patrice Evra, illustre latéral gauche des Red Devils, s'est approché en bord de terrain pour intervenir en direct à la télévision anglaise sur BT Sport, au côté de son ancien partenaire Rio Ferdinand notamment.

"L'année dernière tu as dit à la télé que City se foutaient en l'air tout seul"

Dans une séquence captée et diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir l'ancien capitaine de l'équipe de France s'écharper avec un membre du staff des Cityzens, Manel Estiarte, qui lui prend le bras tout en le sermonnant. Evra est revenu sur cette séquence tendue avec l'adjoint de Pep Guardiola sur CBS Sports, une autre chaîne de télévision américaine.

"Il me regardait et me disait: 'C'est pour toi! C'est pour toi!'. Alors je me suis approché et je lui ai demandé pourquoi il était si agité. Il m'a répondu: 'Parce que l'année dernière, tu as dit à la télé que City se foutait en l'air tout seul, que c'est pour ça qu'on perdait'. Et cette année, on ne s'est pas foutus en l'air", a rapporté Evra, avant d'assurer qu'Estiarte avait fini par s'excuser.