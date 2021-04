Ligue des champions: la règle des buts à l’extérieur en partie modifiée?

La règle du but à l'extérieur, qui aura permis au PSG de se qualifier dans le dernier carré de la Ligue des champions, serait sur le point d'être adaptée en Coupe d'Europe à partir de la saison prochaine.

Le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions aux dépens du Bayern Munich mardi soir. Le club de la capitale a profité de la règle du but inscrit à l’extérieur en Coupe d'Europe. Les Allemands l’ont certes emporté 1-0 au Parc des Princes, mais les Parisiens s’étaient eux aussi imposés (3-2) à l’extérieur au match aller en inscrivant trois buts à l’Allianz Arena. Chacun de ces buts inscrits sur le terrain de l’adversaire comptant double en cas d’égalité, l’avantage revient à l’équipe qui en a marqué le plus, en l’occurrence le Paris Saint-Germain.

>> PSG-Bayern, le jour d'après en direct

D’aucuns trouveront cela très injuste, Hansi Flick n’a d’ailleurs eu de cesse de ressasser les occasions manquées à l’aller, encore hier soir, à l’issue du match, estimant que la meilleure équipe sur la double confrontation était la sienne. Mais la règle est ainsi faite, et elle pourrait changer, du moins en partie. Car selon les informations du Sun, l’UEFA s’apprêterait à supprimer partiellement la règle des des buts à l'extérieur à partir de la saison prochaine. Avec cette règle supprimée à partir de la prolongation.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en exclusivité la Ligue des champions

Un changement réclamé par les coachs

Selon l'article 20 du règlement UEFA actuel, "si les deux équipes ont marqué le même nombre de buts sur l’ensemble des deux matches, celle qui a marqué le plus grand nombre de buts à l’extérieur se qualifie pour le tour suivant". Et en cas de prolongation, "si les deux équipes marquent le même nombre de buts pendant la prolongation, les buts marqués à l’extérieur comptent double (c’est-à-dire que l'équipe visiteuse se qualifie pour le tour suivant)", ajoute la règle, utilisée pour la première fois en 1965-1966, puis généralisée ensuite.

Selon le nouveau règlement qui devrait être adopté dès ce vendredi, les buts à l’extérieur inscrits pendant la prolongation d’un match retour ne procureront plus d’avantage particulier en cas d’égalité. La règle devrait continuer cependant de s’appliquer pour les buts inscrits dans le temps réglementaire. Longtemps débattue mais jamais tranchée, la proposition est poussée depuis longtemps par les plus grands clubs européens, et notamment les entraîneurs, qui auraient en revanche refusé de supprimer l’intégralité de la règle, indique le Sun.