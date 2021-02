Ligue des champions: les meilleurs détournements du retourné de Giroud

D'un magnifique retourné acrobatique, Olivier Giroud a inscrit l'unique but du huitième de finale aller de Ligue des champions entre l'Atlético et Chelsea (0-1), mardi. Un geste qui fait depuis le bonheur des réseaux sociaux.

Avec déjà six buts inscrits cette saison en Ligue des champions, Olivier Giroud fait aussi bien que Neymar, Alvaro Morata et Marcus Rashford, et n’est plus si loin du phénomène Erling Haaland (huit buts). Après avoir marqué au Roazhon Park et signé un quadruplé à Séville en phase de groupes, il s’est à nouveau montré décisif mardi face à l’Atlético de Madrid (1-0) en huitième de finale aller.

Alors que Luis Suarez était très attendu, c’est l’attaquant français de 34 ans qui a trouvé la faille d’un somptueux retourné acrobatique en seconde période.

Face au mur madrilène, il a sorti un geste génial validé après de longues minutes par l’arbitre allemand Felix Brych avec l'aide de l'arbitrage vidéo (71e). Ce but fait depuis le bonheur des réseaux sociaux, avec de nombreux détournements humoristiques. Sur Twitter, Chelsea a notamment demandé au Louvre d’afficher le chef d’œuvre accompli par l’ancien Montpelliérain au sein du musée le plus célèbre de France.

"C'est le genre de gestes que j'affectionne. J'ai un peu de réussite parce que je suis en avance. Je suis heureux de voir le ballon au fond des filets et que le but ne soit pas refusé. Ça fait bizarre de célébrer trois minutes après. (...) Avec le VAR, il faut garder la foi et être patient, même si c'est vrai que ça été long. Après c'était une décision importante, donc on a attendu patiemment", a raconté Giroud après la rencontre au micro de RMC Sport.

"C'est un résultat fantastique et un but fantastique. On l'a mérité. Notre intention était de garder un haut volume d'intensité, et on l'a bien fait. On ne les a jamais laissé respirer ou lancer des contres. Et on a obtenu une grosse récompense avec ce résultat", a salué de son côté Thomas Tuchel au coup de sifflet final.

Après le match aller délocalisé à Bucarest en raison de l’épidémie de coronavirus, le retour est programmé le 17 mars à Stamford Bridge (sur RMC Sport).

