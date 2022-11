Ligue des champions: quel bilan pour les Français à une semaine de la liste pour le Mondial?

À l'image de Kylian Mbappé ou de Théo Hernandez, bon nombre d'internationaux français ont répondu présent durant la phase de groupes de la Ligue des champions. Mais certaines situations posent question. C'est notamment le cas pour Antoine Griezmann à l'Atlético.

· Leur bilan est positif

Avec sept buts et trois passes décisives, Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) a été la figure du proue du contingent français. Olivier Giroud (AC Milan) a également brillé avec quatre buts et deux assists. Parmi les Rossoneri, de retour en huitièmes de finale, Théo Hernandez s'est transformé en capitaine sur la phase retour et Pierre Kalulu a disputé la quasi intégralité des matchs, aussi bien en défense centrale qu'au poste de latéral droit. Au Bayern Munich, qui a signé six victoires et n'a encaissé que deux buts, Dayot Upamecano a enchaîné les titularisations et Benjamin Pavard s'est servi de son temps de jeu à 62% pour marquer contre le FC Barcelone et l'Inter. Ce dernier a principalement été utilisé dans l'axe. Toujours en défense, Clément Lenglet retrouve des couleurs à Tottenham (cinq matchs) devant le capitaine Hugo Lloris, au point d'être décisif dans la victoire rocambolesque contre l'OM.

En ce qui concerne les Marseillais, Mattéo Guendouzi s'est souvent avéré important, malgré la dernière place. À droite, sans être transcendant, Jonathan Clauss a montré qu'il pouvait assurer sur la scène internationale. Du côté de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani a fini fort avec deux réalisations cruciales sur les deux dernières rencontres.

Dans le groupe F, Christopher Nkunku confirme sa saison précendente avec cette fois trois buts et une assist avec le RB Leipzig. Derrière lui, le défenseur Mohamed Simakan, qui dit "croire" aux Bleus, a donné satisfaction et s'est même illustré avec un but et trois passes décisives. Quant au Real Madrid, Carlo Ancelotti a su faire confiance à Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy. Avec un bémol pour ce dernier: Antonio Rüdiger et David Alaba lui ont été préférés lors des deux confrontations face à Leipzig. Enfin, Tanguy Ndombele a profité de la bonne forme du Napoli pour engranger des minutes et finir titulaire lorsque la qualification était acquise.

· Leur bilan est contrasté

Pour certains tricolores, le bilan est contrasté en raison des blessures. Karim Benzema n'a pu disputer que deux matchs complets et n'a pas eu l'occasion de trouver le chemin des filets. À Paris, Presnel Kimpembe n'a pu honorer qu'une seule titularisation et a ensuite dû se contenter de 11 minutes contre le Maccabi Haïfa, entre deux passages à l'infirmerie. Une blessure au genou a aussi empêché Ibrahima Konaté de se faire une place en début de saison avec Liverpool. Il a toutefois pu disputer 90 minutes contre le Napoli, le 1er novembre. Malheureusement sans surprise, les pépins physiques ont aussi gêné Kingsley Coman (trois matchs disputés). Son coéquipier Lucas Hernandez a été encore moins chanceux: il n'a plus rejoué depuis sa deuxième titularisation européenne en septembre.

Difficile par ailleurs de juger Jules Koundé, titulaire lors des deux défaites du Barça contre le Bayern Munich et absent trois fois à cause de blessures. Ousmane Dembélé a montré des choses intéressantes avec deux passes décisives et un but. Mais l'ailier n'a pas suffisamment pesé pour éviter l'élimination. Et à Chelsea, Wesley Fofana, incertain pour le Mondial en raison d'une blessure à un genou, n'a pu jouer que deux fois.

Pour d'autres, les réserves sont d'ordre sportif. Bien qu'il ait marqué deux buts, Moussa Diaby n'est pas parvenu à être plus décisif et n'a connu qu'une seule victoire avec le Bayer Leverkusen, reversé en Ligue Europa. À l'OM, Jordan Veretout a été régulier, mais ne s'est pas autant montré que Mattéo Guendouzi. Au Real, Eduardo Camavinga n'a toujours pas franchi de palier. Sa non-titularisation contre le Celtic pour la dernière journée semble être un mauvais signal. Quant à Adrien Rabiot, il a été impuissant dans le fiasco de la Juventus, qui a connu cinq défaites dont une contre la faible équipe du Maccabi Haïfa.

· Le bilan est plutôt négatif

Une autre déroute, celle de l'Atlético de Madrid, est un coup dur pour Antoine Griezmann, qui quitte la compétition avec seulement un but et une passe décisive. Il n'a pas été aidé en début de saison par les complications liées aux négociations entre son club et le Barça. Thomas Lemar, lui, n'a fait que deux apparitions dans cette phase de poules. Il a toutefois été de la seule victoire, contre Porto en septembre. À l'OM, Dimitri Payet est dans une impasse. Il n'a disputé que deux matchs, dont un très décevant contre l'Eintracht Francfort. À Paris, Nordi Mukiele n'a pas convaincu lors de sa seule titularisation en tant que piston droit.