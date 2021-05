Manchester City-PSG: la belle initiative des supporters parisiens pour soutenir l’équipe à distance

Les ultras du PSG ont placardé des affiches de soutien dans tout Paris avant la demi-finale retour de Ligue des champions contre Manchester City ce mardi (21h, sur RMC Sport 1). Une manière de supporter l’équipe francilienne malgré le huis clos imposé pour le match.

Crise sanitaire oblige, les supporters du PSG n'ont pas été autorisés à se rendre à Manchester pour assister à la rencontre ce mardi à l'Etihad Stadium (à 21h sur RMC Sport 1).

Même bloqués à Paris, les fans du Collectif Ultras Paris ont trouvé un moyen de soutenir l’équipe entraînée par Mauricio Pochettino. Les ultras ont ainsi garni les murs de la capitale avec de nombreuses affiches de soutien.

"Ecrire la plus belle page de l’histoire du club"

Le tout organisé autour de photos des stars parisiennes lors des derniers exploits européens du club comme la communion d’Angel Di Maria après la qualification contre Dortmund en 2020, le cliché du duo Neymar-Paredes après l’élimination du Bayern ou encore des célébrations de Marquinhos et Presnel Kimpembe.

Et à chaque fois un message des plus clairs à l’attention des joueurs du PSG: "La rage de vaincre" ou "Mon cœur brûle pour Paris".

A l’image de supporters franciliens, le groupe qui s’est envolé vers Manchester semble conscient de l’état d’esprit dont il aura besoin pour renverser la montagne des Sykblues. En plus des images, le CUP a également adressé un communiqué pour soutenir les Neymar, Icardi et autres Florenzi et Marco Verratti avant le rendez-vous européen.

"Vous, joueurs du Paris Saint-Germain, avez l’occasion d’écrire la plus belle page de l’histoire du club, ont précisé les ultras dans leur message. Cela passera bien évidemment par un exploit à l’Etihad Stadium lors de la demi-finale retour de Ligue des champions contre Manchester City. Nous ne savons pas quelle sera la conclusion de cette saison palpitante mais ô combien éprouvante compte-tenu du contexte. Mais une chose est sûre: vous en êtes capables!"

Et le CUP de conclure son texte par des mots forts: "Ensemble nous sommes invincibles. Allez le Paris SG!" Contraint à l’exploit, le club parisien devra jouer avec des guerriers sur le terrain.

