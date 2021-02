PSG: absent contre Nice, Verratti encore incertain pour le Barça

Marco Verratti, qui n'a pas participé à la victoire 2-1 du PSG contre Nice en Ligue 1, n'est pas encore assuré de disputer le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Barça. L'international italien souffre encore de la hanche, a fait savoir Mauricio Pochettino en conférence de presse.

Absent samedi pour la victoire 2-1 contre Nice, mais aussi trois jours plus tôt contre Caen, Marco Verratti est encore incertain pour le match à Barcelone. À 72 heures du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Barça, prévu mardi (à partir de 21 heures en exclusivité sur RMC Sport 1), le milieu de terrain italien souffre encore de la hanche, touchée lors du succès à Marseille.

"Il s'est entraîné aujourd'hui, mais il a encore quelques douleurs", a reconnu Mauricio Pochettino, après le match contre les Aiglons. L'entraîneur argentin a dit "espérer l'avoir" au Camp Nou. Sans certitude, cependant. "On verra l'évolution. Dès qu'on va rentrer à l'hôtel, on va discuter des différentes stratégies et faire le point sur l'état physique des joueurs", a aussi déclaré le coach.

Avant cette réception de l'OGCN, Mauricio Pochettino s'était montré tout aussi dubitatif sur la guérison de sa pièce maîtresse. "On verra dans les prochains jours", avait-il dit.

Contre Nice, Draxler a pris son poste

En l'absence de Marco Verratti, Leandro Paredes et Idrissa Gueye ont été associés dans l'entrejeu, et le poste de meneur de jeu avancé est revenu à Julian Draxler. Ce dernier s'est distingué en ouvrant le score en première période.

Si le "Hibou" venait à être finalement forfait, cela ferait trois titulaires indisponibles pour le choc contre le Barça. Pour l'heure, le PSG sait seulement qu'il doit se passer de Neymar et d'Angel Di Maria. Le Brésilien s'est blessé pour quatre semaines en Coupe de France, contre Caen. Une durée d'absence qui pourrait même lui faire manquer le match retour contre le Barça. Ce n'est a priori pas le cas de l'Argentin, qui avait dû sortir sur blessure dans les premières minutes du "Classique" contre l'OM.